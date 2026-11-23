Le RMB Ultra-Trail Cape Town (UTCT), qui s'est disputée la semaine dernière, constituait l'épreuve finale des World Trail Majors cette année, ainsi que le dernier grand ultramarathon international de la saison. La course s'inscrivait dans le cadre d'un événement de six jours proposant six épreuves, allant de 16 kilomètres à 100 miles (environ 161 km). Notre compatriote Simon Desvaux de Marigny a bouclé sa saison en terminant à la 9e place du 55km vendredi dernier.

Portant son dernier dossard de la saison 2026, Simon Desvaux de Marigny a conclu de belle manière cette campagne. Alors qu'il craignait de ne pas pouvoir terminer cette course, lui qui s'était aligné le mois dernier sur la mythique Diagonale des Fous du Grand Raid de La Réunion, le Mauricien a fait forte impression en terminant à la 9e position au classement général sur 428 finishers.

Aligné sur le Peninsula Traverse, le Mauricien devait parcourir 55 km avec un départ sur la côte à Llandudno, proposant des passages techniques semblables à ceux que l'on retrouve sur l'UTCT et l'UT100 et qui s'achevait au village de la course installé au Garden's Rugby Club. Simon Desvaux a couvert la distance en 6h05m30s, terminant dans le top 10 de cette course. Outre sa place au classement général, il a aussi pris la 8e place sur 313 participants chez les messieurs et la 3e place chez les vétérans (90 participants).

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Cette saison, Simon Desvaux s'est distingué au niveau international en terminant 2e au classement général et 2e chez les hommes lors du Mountain Ultra Trail by UTMB (MUT) en MUT 60 (58 km/6h05m06s) en Afrique du Sud en mai dernier. Le 15 octobre, il s'est classé 52e au classement général de La Diagonale des Fous (180km du Grand Raid de La Réunion/32h49m44s) et a ainsi assuré son 4e finish sur une 7e participation au Grand Raid.

Pour revenir sur le RMB UTCT, sur les autres tableaux, Adrien Desvaux de Marigny faisait face à un vrai défi en se présentant au départ de l'UTC 100 (98 km, 5000 D+) samedi. Il est parvenu à finir à la 110e place en 18h04m31s. De son coté, Patrice Chan Seem a été le seul Mauricien à compléter les 161 km de l'UTCT 100M, la course principale de l'UTCT. Il a achevé son parcours en 13e position, sur 91 finishers, au classement général en 27h28m36s et a aussi pris la 9e place chez les messieurs (72 coureurs).