La décolonisation de Maurice vient de connaître un nouveau rebondissement. Devant l'Assemblée nationale, cette semaine, Navin Ramgoolam a fixé à décembre 2026 l'échéance pour obtenir de Londres une feuille de route claire sur la ratification de l'accord du 22 mai 2025. À défaut, Port-Louis envisage de recourir aux voies juridiques. Mais derrière cette nouvelle montée de tension se dessine une question autrement plus fondamentale : à quoi sert une victoire juridique lorsque les moyens politiques, diplomatiques et stratégiques de la faire respecter échappent encore à celui qui l'a remportée ?

Il y a quelque chose de singulièrement paradoxal dans le dossier des Chagos. Maurice a gagné devant les plus hautes juridictions internationales. Les Nations unies ont reconnu l'inachèvement de sa décolonisation. Le Royaume-Uni a fini par signer un accord reconnaissant sa souveraineté sur l'ensemble de l'archipel, Diego Garcia compris. Et pourtant, dix-huit mois après cette signature historique, le processus reste suspendu aux arbitrages de Washington, DC et de Londres.

La déclaration de Navin Ramgoolam au Parlement, le 17 novembre, marque une nouvelle tentative de sortir de cette impasse. Le Premier ministre a rappelé, pour la enieme fois, que la souveraineté mauricienne n'était pas négociable et que son gouvernement n'entendait plus laisser le dossier dériver au gré des consultations entre deux puissances étrangères. Une échéance a été fixée : décembre 2026. Au-delà, Maurice se réserve le droit d'engager les procédures nécessaires.

L'histoire récente explique cette impatience. Le 22 mai 2025, Maurice et le Royaume-Uni signaient un accord présenté comme l'aboutissement d'un combat de plusieurs décennies. Londres reconnaissait la souveraineté mauricienne sur l'archipel, tout en conservant, à travers un bail de 99 ans, les conditions nécessaires au fonctionnement de la base militaire anglo-américaine de Diego Garcia.

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L'accord prévoyait également la possibilité d'un programme de réinstallation sur les îles autres que Diego Garcia. Washington avait initialement salué l'arrangement. Mais le changement de position de Donald Trump a bouleversé les équilibres. Faute d'accord politique entre Londres et Washington sur l'actualisation des arrangements militaires, le gouvernement britannique a interrompu, en avril 2026, le processus législatif permettant la ratification du traité. Ainsi, le destin d'un territoire mauricien demeure tributaire d'une négociation à laquelle Maurice ne saurait être réduit au rôle de spectateur.

C'est précisément là que réside le paradoxe colonial. La souveraineté est reconnue en droit, mais sa traduction institutionnelle et territoriale reste différée par les intérêts stratégiques de ceux qui ont organisé le démembrement de Maurice en 1965. Diego Garcia n'est pas une île comme les autres. Au coeur de l'océan Indien, la base constitue un dispositif militaire majeur pour les États-Unis, projetant leur puissance vers le Moyen-Orient, l'Afrique orientale et l'Asie. Dans cette équation, la décolonisation se heurte à la géopolitique.

Il serait toutefois erroné de considérer que Maurice ne dispose que de la patience diplomatique. La séquence juridique ouverte en 2019 a précisément démontré le contraire. L'avis consultatif de la Cour internationale de Justice, suivi de la résolution 73/295 de l'Assemblée générale des Nations unies, adoptée par 116 voix contre six, a considérablement fragilisé la position britannique. Les décisions de la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer, notamment en 2023, ont ensuite conforté la position de Maurice en tant qu'État côtier de l'archipel.

Le droit international a donc été l'instrument d'émancipation d'un petit État face à une ancienne puissance coloniale. Mais il faut aussi en mesurer les limites. Les juridictions internationales ne disposent ni de forces de police ni de moyens militaires pour imposer l'exécution de leurs décisions. Une nouvelle victoire judiciaire ne contraindrait pas mécaniquement le Parlement britannique à ratifier un accord, ni Washington à renoncer à ses exigences sécuritaires.

Engager une confrontation juridique tous azimuts comporte également un risque diplomatique. Si Washington interprétait une initiative mauricienne comme une menace contre ses intérêts militaires, la tentation pourrait être de remettre en cause l'équilibre négocié en mai 2025. Maurice pourrait alors perdre du temps, de l'espace diplomatique et les bénéfices d'un accord qui, malgré ses imperfections, reconnaît enfin sa souveraineté et ouvre une perspective de retour aux Chagossiens.

Pour autant, l'immobilisme serait une erreur plus grave encore. L'article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités rappelle qu'un État signataire doit s'abstenir d'actes susceptibles de priver un traité de son objet et de son but, dans l'attente de sa ratification. C'est un levier juridique et diplomatique que Port-Louis peut mobiliser. Il doit également maintenir la question devant les instances multilatérales, sans confondre pression politique et capacité réelle d'exécution.

Reste l'essentiel, trop souvent relégué derrière les calculs stratégiques : les Chagossiens. Leur déplacement forcé n'est pas une parenthèse de l'histoire coloniale. Il constitue une blessure toujours ouverte. Chaque report de ratification prolonge l'incertitude sur leur droit au retour, tandis que plusieurs générations ont déjà disparu sans revoir leur terre natale.

Le Premier ministre a raison de rappeler que l'avenir d'un territoire mauricien ne peut être décidé dans des discussions entre deux États étrangers. Mais cette affirmation doit devenir une doctrine diplomatique, et non rester une formule parlementaire. Maurice doit être systématiquement à la table des discussions, avec une stratégie claire : garantir la "sécurité" de Diego Garcia sous souveraineté mauricienne, tout en refusant que cette nécessité militaire devienne un droit de veto permanent sur la décolonisation.

La véritable question n'est donc plus seulement de savoir à qui appartiennent les Chagos. Elle est de déterminer qui y exercera effectivement le pouvoir, au bénéfice de qui et dans quelles conditions.

La souveraineté juridique est une conquête historique. L'indépendance stratégique, elle, reste à construire. Pour un petit État insulaire, le défi consiste désormais à conjuguer la patience de la diplomatie, la fermeté du droit et l'intelligence du rapport de force. Ni la soumission aux puissants ni l'illusion d'une victoire judiciaire autosuffisante ne constituent une politique. La décolonisation ne s'achève pas lorsque les grandes puissances reconnaissent leurs torts. Elle s'achève lorsque le peuple concerné peut enfin exercer pleinement ses droits.