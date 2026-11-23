Une page se tourne au collège Père Laval (CPL). Hier, l'Old Boys Association a célébré dans la joie le départ à la retraite de Noelette Duval, au terme de 30 belles années de carrière. Elle a été la secrétaire du collège depuis sa fondation. Par cet hommage, l'association a voulu honorer son parcours ainsi que son engagement au sein de l'établissement.

Entourée des membres de l'Old Boys Association, elle a vu ses trois décennies de carrière saluées dans une ambiance empreinte de reconnaissance et de convivialité. Le CPL Band a également contribué à l'animation de cette rencontre, apportant une touche musicale aux célébrations. Parmi les invités figuraient Michael et Paula Atchia.

Pour tous ceux qui l'ont côtoyée au fil des années, cette cérémonie a marqué la fin d'un long chapitre professionnel et le début d'une nouvelle étape de vie pour Noelette Duval, à laquelle l'association a adressé ses meilleurs voeux pour la suite. Ce rendez-vous a aussi été l'occasion pour les anciens du collège de se retrouver et de lui témoigner leur gratitude.