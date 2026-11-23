Après plusieurs semaines de discrétion, l'ancien ministre de la Bonne gouvernance et leader du Reform Party, Roshi Bhadain , est sorti de son silence samedi pour commenter l'actualité politico-économique. Dans une présentation consacrée aux Chagos et à l'avenir économique de Maurice, il a dressé un constat critique des finances publiques et proposé un programme d'investissements de Rs 300 milliards. Selon les chiffres avancés par son parti, les dépenses de l'État atteindraient Rs 266 milliards en 2026- 2027, contre Rs 235 milliards de recettes, creusant un déficit budgétaire de Rs 31 milliards.

La dette publique pourrait, elle, atteindre Rs 700 milliards en juin 2027. Le Reform Party souligne également le poids du service de la dette, estimé à Rs 210 milliards pour l'exercice, dont Rs 30 milliards d'intérêts. Cela représente quelque Rs 575 millions de remboursements quotidiens, intérêts compris.

Les Chagos, un levier économique

Sur le dossier des Chagos, Roshi Bhadain rappelle les fondements juridiques de la souveraineté mauricienne et les dispositions de l'accord signé avec Londres le 22 mai 2025. Il estime toutefois qu'il faut explorer une formule tripartite associant Maurice, le Royaume-Uni et les États-Unis.

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Sa proposition prévoit une compensation historique distincte des paiements liés à la location du territoire, ainsi qu'un accord spécifique avec Washington sur le maintien de l'accès militaire à Diego Garcia, moyennant des paiements négociés directement avec Port-Louis.

Rs 300 milliards d'investissements proposés

Le leader du Reform Party avance parallèlement huit grands chantiers de développement. Parmi les priorités figurent l'approvisionnement en eau (Rs 40 milliards), les énergies renouvelables (Rs 45 milliards) et la modernisation des infrastructures portuaires (Rs 72 milliards).

Le programme prévoit également Rs 38 milliards pour les routes et les transports, Rs 25 milliards pour la santé, Rs 12 milliards pour l'éducation et Rs 8 milliards pour la modernisation de la police. Une enveloppe supplémentaire de Rs 60 milliards serait consacrée à la réduction de la dette publique.

Cette intervention marque le retour de Roshi Bhadain dans le débat politique, avec une double ambition : remettre en question la gestion des finances publiques et proposer une nouvelle approche du développement économique, en faisant notamment de la souveraineté sur les Chagos un levier stratégique et financier.