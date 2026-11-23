Renga Veerapen nous a quittés hier (dimanche) et ses funérailles auront lieu aujourd'hui. Pour lui rendre hommage, L'express republie une interview qu'il avait accordée à Nad Sivaramen en juillet 2023, en amont de la sortie de son livre, Des temps pour une vie.

Renga Veerapen avait 25 ans quand le premier numéro de L'express est sorti, en 1963. Depuis, le journal fait partie de son quotidien, empli de lectures. Sortant de sa réserve, il a exceptionnellement accepté de se mettre en avant... afin de nous parler de son père et du livre qu'il lui consacrera. Entretien avec un personnage d'un autre temps, dont la simplicité et les connaissances forcent le respect.

Renga Veerapen, à 85 ans, vous venez de terminer le manuscrit de votre premier ouvrage. De quoi parle-t-il ?

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Ce que mon père, Rajoo, a vécu de plain-pied au coeur des classes populaires, de sa naissance en 1906 à son décès en 1976, découle de son individualité, que je souligne comme étant enserrée dans les particularités de son temps, dans le milieu où il a vécu, dans le racisme d'instinct de tout Mauricien (ou faut-il nuancer en disant « presque tout Mauricien » ?), inavoué et inavouable, à des degrés divers. Dans la présentation de tels faits a présidé mon penchant, où s'entremêlent l'antimisérabilisme et le refus d'encenser ou de culpabiliser à tort et à travers quoi que ce soit, des époques de l'histoire mauricienne aux collectifs ethnoreligieux et aux personnages.

Ces quatre facteurs ont forgé et animé tout ce qui relevait de l'articulation singulière de son quotidien. D'abord et surtout, le fait qu'il appartenait au collectif noir avant d'être reconnu comme relevant des classes populaires ; qu'il savait fort bien qu'il portait l'enseigne de son collectif ethnoreligieux ; qu'il arborait une scolarité indigente (sa fréquentation de l'école s'est terminée en troisième année du cycle primaire), conjuguée à des réseaux sociaux organisés dans un enclos étriqué ; qu'il était attaché à ses gagne-pain, à l'amitié et à des distractions particulières ; et que sa famille vivait de dévouement inné.

Commençons par l'individualité de Rajoo...

...que j'entends comme étant le degré de dynamisme ou de non-dynamisme de son système nerveux central. Pour cerner son individualité, j'ai compté sur trois modèles, lesquels, d'ailleurs, s'entrecoupent :

Le premier tient du professeur Pascal de Sutter, dans son exposé consacré à son recours au modèle Millon-Immelman pour dégager le profil psychologique de François Hollande dans l'ouvrage Dans la tête des candidats.

(ii) Vient ensuite Richard Davidson, aux frontières des neurosciences, aidé par Sharon Begley, qui explique la chimie fondant le style émotionnel.

(iii) Enfin, s'affiche Daniel Nettle, du corps enseignant en psychologie à l'Université de Newcastle, qui propose l'ouvrage Personality, dont je voudrais citer deux propos, en tant qu'essence de sa démarche : «At every single moment of one's life one is what one is going to be no less than what one has been» et «I do not plead guilty to a shallow view of human nature, when I propose to apply, as it were, a foot-rule to its heights and depths».

En tant qu'individu, Rajoo n'échappait pas à l'impact puissant de son temps. Deux époques ont marqué sa vie : à ma connaissance, les faits des années 1906 à 1947 s'assimilent, pour une part décisive, à ceux des années 1810 à 1947, de sorte que mon père doit être considéré comme ayant connu le XIXe siècle. Les vingt-neuf dernières années de sa vie, de 1948 à 1976, il les a vécues à travers la découverte inimaginable d'un pays en transition, pour finalement se situer dans les exigences du XXe siècle. Ces deux moments avaient installé dans son esprit deux perceptions bien distinctes.

Pour la période 1906-1947, le sens qu'il accordait à la réalité provenait de sa scolarité indigente et de son appartenance au milieu populaire, ce qui faisait du concret et de l'immédiateté son seul et unique abreuvoir. La réalité authentique ne pouvait se mettre à sa portée.

Ce que furent les actualités du temps de mon père est révolu. Y jeter le même regard que celui que nous portons sur le premier quart du XXIe siècle, c'est outrager la réalité. J'ai pu, je le crois, m'en garder.

Quid de la Constitution...

La Constitution de 1886, en vigueur jusqu'en 1947, avait été conçue pour sauvegarder le pouvoir blanc, de sorte qu'il se trouvait encore, en 1947, des personnages du genre de Philippe Raffray pour déclarer, en pleine session de la Législature, sous le regard impassible du gouverneur d'alors et en l'absence du moindre sursaut de Seewoosagur Ramgoolam, alors membre nommé : «We are we and they are they.»

Dans un autre registre, comment ne pas rappeler que la bourse d'Angleterre, le prédécesseur du HSC, abolie en 1948 ou 1949 et comptant parmi ses derniers lauréats le docteur Philippe Forget, était assortie d'un programme d'études d'une étendue et d'une profondeur à déconcerter parents, enseignants et élèves de nos jours, tant il avait été conçu pour produire une élite, non seulement entendue comme authentique, mais aussi ostensible comme telle.

Comment, pour ne pas être en reste, ne pas laisser entendre que le vocabulaire en usage à l'époque se distinguait bien de celui de nos jours ? Un seul exemple suffira pour ne pas trop bouleverser les bien-pensants - encore ceux de nos jours. Après 1960, le mot «hindou» a pris une acception radicalement nouvelle par rapport à celle qu'il avait aux époques antérieures. C'est à l'imagination, à l'oeuvre et à la stratégie du Parti mauricien social-démocrate que revient l'implantation de ce nouveau sens du mot «hindou», auquel les résultats des élections générales de 1948 et de 1953 avaient préparé le terrain et que ceux de 1959 avaient porté à l'autel du peuple mauricien. Auparavant, rappelons-le, le parler mauricien faisait appel, dans son usage quotidien et naturel, aux collectifs kalkita, madras, bombay et koringi, reconnus alors, comme de nos jours, religieusement comme hindous !

En sus, comment ne pas éviter de faire l'impasse sur ce que l'évolution du capitalisme mauricien, tant dans son expression que dans son étendue, a modifié dans le racisme que mon père et ses semblables avaient connu ?

Sur le même plan encore, comment ne pas indiquer que Curepipe, où mon père avait vécu, était par excellence le pays des Blancs ? Dans les années 1910, parmi les voisins de la famille de mon père, un tailleur du nom de Georges délaissa son métier pour se mettre au service d'une famille blanche comme domestique.

À votre âge, est-ce un besoin d'écrire ou une envie ? Ou les deux ?

En 1982, tout juste après l'installation du premier cabinet d'Anerood Jugnauth, j'ai décrit sur papier un ensemble plutôt important de faits s'y rapportant. Il y a eu le portrait de chacun des membres élus et nommés, la situation économique, la campagne électorale, toute l'histoire des visions des partis politiques. Jusqu'à l'heure, cette description conserve son rôle de référence pour ma famille.

C'est pourquoi, également, afin de disposer des faits nécessaires à la compréhension de la société mauricienne, j'ai pu, avec l'aide d'un de mes frères, titulaire d'un doctorat en statistiques de l'Université de Warwick, en Grande-Bretagne, rendre compte par écrit (pour l'usage personnel de notre famille) de l'identité des diverses classes socioéconomiques du pays, de leur nombre et de la proportion qu'occupe chacune d'elles dans le pays. La méthode utilisée ne s'inspire pas de celle qui est communément en usage à Maurice et ailleurs.

Je dispose aussi de bien d'autres textes couvrant des faits mauriciens, y compris ceux ayant trait à ma famille. Ils sont nécessaires à la compréhension de notre identité mauricienne et du caractère mauricien lui-même. Le besoin est bien là, mais je n'y réponds pas de manière constante.

Votre livre sera, au-delà de l'histoire de votre père, un récit de l'époque qui a vu naître et grandir une famille dont vous êtes l'aîné. Est-ce un roman historique ou un livre qui prend quelques libertés avec les faits historiques ?

Soyons clairs. Le sens conféré à un fait dans un cadre restreint ne peut être le même que celui que lui apporte une perspective plus large. Je situe la partie de la vie de mon père allant de 1906 à 1947 au XIXe siècle, parce que le caractère de ce siècle se prolonge de façon décisive durant cette période. C'est également dans une perspective plus large que je situe le reste de sa vie, de 1948 à 1976 : il appartient à un moment de transition du pays vers le XXe siècle. Ce livre-roman ne viole aucunement l'histoire ; il porte la marque du roman historique.

Vous avez été un pédagogue de carrière et vous avez toujours dévoré des livres sur toutes sortes de sujets. Quelles sont vos références en littérature, en histoire et dans d'autres domaines ?

Depuis la classe « first » en primaire, j'ai découvert que je ne pouvais me passer de lecture. Hormis mes proches, personne n'a été conscient de cet attachement. Très tôt, j'ai découvert qu'apprendre à décoder de mieux en mieux l'écrit relève d'une aventure personnelle, intime, sans fin : «the sky is the limit».

En Form 2 au Collège Royal de Curepipe, j'avais tout lu de la Junior Library. En Form 6, j'ai lu avec passion Les Fourmis de l'entomologiste Fabre, alors que la biologie n'était pas inscrite à mon programme d'études. Il se pourrait que la démarche minutieuse de cet ouvrage ne m'ait jamais quitté. À côté de cette expérience s'est tout bonnement imposé le sens de la grande étendue, de la grande profondeur, sous la forme de l'épopée. Ma lecture de Paradise Lost, entre autres, a gagné en acuité lorsque, à l'Université de Montpellier, j'ai découvert qu'il existait une traduction de cette oeuvre en vers français sous la plume de Chateaubriand.

À ma connaissance, les faits des années 1906 à 1947 s'assimilent, pour une part décisive, à ceux des années 1810 à 1947, de sorte que mon père doit être considéré comme ayant connu le XIXe siècle, pour y avoir vécu. Les vingt-neuf dernières années de sa vie, de 1948 à 1976, il les a vécues à travers la découverte inimaginable d'un pays en cours de transition, pour finalement se situer dans les exigences du XXe siècle.

Depuis ma retraite, je lis quelquefois plus d'un livre à la fois et je garde l'habitude de relire et de relire les mêmes livres et poèmes.

Au fil des années, bon nombre de mes références ont changé, probablement parce que je dispose maintenant de plus de loisirs pour examiner et choisir, bien que la tendance demeure la même.

Jusqu'à aujourd'hui, la poésie de l'Américain Robert Frost me passionne. Un exemple : son poème Stopping by Woods on a Snowy Evening se termine ainsi :

The woods are lovely, dark and deep, But I have promises to keep, And miles to go before I sleep, And miles to go before I sleep.

Savez-vous que l'expression «promises to keep» a été puisée dans ce poème pour servir de titre à la biographie de Sookdeo Bissoondoyal, écrite par son fils Uttam, et que l'ensemble de ces quatre vers, dûment encadré, faisait figure de divinité sur le bureau de Jawaharlal Nehru ?

Le réconfort me vient encore des ouvrages consacrés à l'histoire, dont :

(a) Histoire mondiale du XXe siècle, sous la direction de Nicolas Beaupré et Florian Louis ;

(b) Histoire du XXe siècle, en quatre volumes, sous la direction de Serge Berstein et Pierre Milza ;

(c) The Silk Roads, de Peter Frankopan ;

(d) The Origins of Political Order, de Francis Fukuyama.

En cet instant même, pour la énième fois, les romans qui m'occupent l'esprit sont Sons and Lovers, de D. H. Lawrence, et La Rue Cases-Nègres, de Joseph Zobel.

Quels sont les auteurs qui ont influé sur votre façon de voir et de concevoir le monde ?

C'est en sanctuaire que s'édifie l'ensemble des livres, romans et autres, que j'ai lus. En ce sanctuaire, j'ai appris à comprendre et à contempler le monde pour forger la vie de ma famille d'une façon qui tranche avec celle que je vois le plus souvent tout autour de moi. Si je mentionne au hasard certains auteurs tels que Charles Péguy, Simone Weil, Alex Haley, Piaget, Klaus Schwab, Thomas Kuhn ou Odon Vallet plutôt que d'autres, c'est que leurs écrits autant que leur vécu m'ont plus fortement touché par leur sens des responsabilités, leur quête du vrai, leur témoignage de l'humanisme et de son contraire.

En ce moment, je suis engagé dans la troisième lecture de l'ouvrage magnifique de Danielle Palmyre : Culture créole et foi chrétienne. J'ai aussi lu son entretien sur son identité et son sens de la mission.

Il se passe rarement un jour sans que je ne lise quelques pages d'un auteur mauricien. L'âme de Maurice, dans son essence, se vit beaucoup dans les romans mauriciens et j'ai pu en goûter le charme à travers des ouvrages dont :

À l'autre bout de moi, de Marie-Thérèse Humbert ;

Le Bal du Dodo, de Geneviève Dormann ;

Hier encore, de Karl Mülnier.

Bien sûr, ma façon de voir et de concevoir le monde doit beaucoup à mes études universitaires : celles-ci s'appellent « mathématiques » au pays de Galles.

En termes d'écriture, de style, quelles sont les plumes auxquelles vous rêvez le plus ?

En toute conscience, Gustave Flaubert, Marcel Pagnol, Joseph Conrad et D. H. Lawrence.

Vous aimez dire que vous êtes l'époux de Jaya Veerapen (ancienne Senior Chief Executive à la Santé). Cultivez-vous la discrétion ? Ou pensez-vous que derrière chaque homme, il y a une dame ?

Ces deux formules ne se posent pas. J'ai vécu dans deux milieux : celui des classes populaires et celui d'une certaine éducation à l'occidentale fondée sur la mesure. C'est presque d'instinct que j'ai été poussé par ces deux milieux à me laisser habiter par le sens de la réserve.

Quelle est la place qu'occupe l'enfance dans l'imaginaire de l'écrivain Renga Veerapen ?

Dans la biographie de mon père, je fais ressortir ce que l'informel, en milieu populaire de l'époque, apportait d'interdépendance entre le jeu et l'apprentissage à la croissance psychique et physique. Naturellement, c'était insuffisant. Il fallait y associer le formel, le non-formel et l'informel, dans une entité organisée.

Faute de ressources, la culture mauricienne ne s'affirme pas tout à fait sensible à ce principe d'interdépendance entre le jeu et l'apprentissage.