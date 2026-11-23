À l'heure du tout à l'image et du buzz sans suite, «l'express» souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d'écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions profondes.

Nous vivons sur une île baignée de soleil, mais beaucoup d'entre nous évoluent pourtant dans une pénombre numérique. À Maurice, nous avons appris à soigner nos vitrines : nos photos de profil sur Instagram, nos statuts Facebook, cette mise en scène permanente d'une vie heureuse, «likée», validée. Mais une fois l'écran éteint, que reste-t-il de nos connexions ?

Nous sommes l'une des nations les plus connectées de la région et, pourtant, nous n'avons jamais été aussi seuls. Nous échangeons des émojis là où il faudrait des mains tendues. Nous partageons des citations inspirantes tout en ignorant notre voisin de palier qui, lui, s'enfonce dans une détresse silencieuse.

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Cette course à la visibilité est devenue notre nouveau dogme. On veut réussir, on veut briller, on veut posséder ce que l'autre expose. On s'épuise à construire une image de marque, au détriment de notre humanité profonde. Combien de jeunes, parmi nous, sacrifient leur santé mentale sur l'autel de cette comparaison toxique, craignant plus que tout le regard des autres ?

L'impact est là, invisible mais dévastateur : une société qui s'effiloche. On ne se parle plus ; on se regarde. On ne s'écoute plus ; on se juge. Et pendant que nous sommes occupés à scroller, le tissu social mauricien - celui qui reposait sur l'entraide, sur le partage du repas avec le voisin, sur la solidarité de rue - se déchire doucement.

La modernité ne doit pas être un prétexte à l'abandon de ce que nous sommes. Notre vraie force, ce n'est pas le wi-fi qui nous relie ; c'est le sourire que l'on échange sur le chemin du travail ou l'écoute sincère que l'on offre à un ami sans avoir besoin d'un témoin numérique.

Il est temps de débrancher un instant pour nous reconnecter. Avant que l'oubli de l'autre ne devienne notre seul héritage commun. Regardons-nous vraiment. Il y a, derrière chaque écran, une histoire qui mérite d'être entendue, loin des filtres et des apparences.

Bio

Stephan Veeren

Ce jeune passionné de littérature transforme la langue française en un espace de vérité et de poésie. Ses textes, empreints de force et de délicatesse, révèlent les blessures invisibles et donnent voix aux silences.