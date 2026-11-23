Les volleyeurs et volleyeuses vont enfin retrouver le terrain... après sept mois de pause. En effet, la Fédération Mauricienne de Volley-ball (FMVB) a dévoilé les calendriers masculin et féminin de la MVBF Cup 2026. Avec 18 équipes masculines et huit formations féminines engagées, la compétition se disputera au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas du 24 novembre au 12 décembre, avec en point d'orgue les deux finales prévues le même jour.

La MVBF Cup 2026 réunira au total 26 équipes dans une compétition à élimination directe. Chez les hommes, 18 équipes seront engagées dans un tableau de 17 rencontres. Les premières confrontations débuteront ce mardi 24 novembre et se poursuivront jusqu'au 27 novembre, avec huit matches au programme du premier tour. Titans Bambous, Cercle d'Espoir Plaine des Papayes, Union Sportive de Beau Bassin/Rose Hill, Azur SC, Quatre-Bornes VBC, La Tour Koeing VBC, Club Sportif de Pamplemousses, AS Roches Noires, Curepipe Starlight SC, AS Vacoas/Phoenix, Club Sportif de Mahébourg, Flic en Flac Blue Stars SC, Mangalkhan SC, Trou aux Biches Sharks SC, Buswell VBC de Rose-Hill et Union 1979 de Curepipe tenteront de décrocher leur billet pour la suite de la compétition.

Port-Louis Fire Star et Faucon Flacq Camp Ithier VBC entreront, eux, en lice au deuxième tour, le 28 novembre. Le premier affrontera le vainqueur du match entre Titans Bambous et le Cercle d'Espoir Plaine des Papayes, tandis que Camp Ithier sera opposé au vainqueur de la rencontre entre l'Union Sportive de Beau Bassin/Rose Hill et Azur SC. La suite du tableau se jouera les 3 et 5 décembre, avant les demi-finales du 8 décembre et la finale du 12 décembre à 17 heures.

Huit formations chez les dames

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Le tableau féminin réunira huit équipes pour un total de sept rencontres. Les hostilités débuteront le samedi 28 novembre avec deux affiches : l'Union Sportive de Beau Bassin/Rose Hill face à Buswell VBC à 14 heures, puis Quatre-Bornes VBC contre Curepipe Starlight SC à 15h30. Le premier tour se poursuivra le 1er décembre avec Union de Curepipe 1979 VBC face à Azur SC à 18h30, puis Tranquebar Black Rangers contre La Tour Koenig SC à 19h30. Les quatre vainqueurs se retrouveront en demi-finales, prévues les 4 et 5 décembre. La première demi-finale féminine se disputera le 4 décembre à 18h30, entre les vainqueurs des deux rencontres du 28 novembre. L'autre affiche est prévue le lendemain à 14h30. La finale viendra clôturer le tournoi féminin le 12 décembre à 15 heures. Dans les deux tableaux, le format à élimination directe ne laissera aucune marge de manoeuvre aux équipes. Une défaite mettra un terme aux ambitions, ce qui devrait donner une dimension particulière à chaque rendez-vous. Entre formations habituées aux grandes échéances et équipes désireuses de créer la surprise, cette MVBF Cup constituera une bonne entrée en matière du calendrier local, avec deux titres à attribuer au terme de près de trois semaines de compétition.

Les premières rencontres

(Première phase masculine)

Mardi 24 novembre

18h30 : Titans Bambous vs Cercle d'Espoir Plaine des Papayes

19h30 : Union Sportive de Beau Bassin/Rose Hill vs Azur SC

Mercredi 25 novembre

18h30 : Quatre Bornes VBC vs La Tour Koeing VBC

19h30 : Club Sportif de Pamplemousses vs AS Roches Noires

Jeudi 26 novembre

18h30 : Curepipe Starlight SC vs AS Vacoas/Phoenix

19h30 : Club Sportif de Mahébourg vs Flic en Flac Blue Stars SC

Vendredi 27 novembre

18h30 : Mangalkhan SC vs Trou aux Biches Sharks SC

19h30 : Buswell VBC vs Union 1979 de Curepipe