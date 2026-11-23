Les objectifs stratégiques de la mission de l'Environnement pour l'exercice 2027 s'articulent autour de la consécration de l'équité régionale, de la dynamisation de l'investissement dans le secteur écologique, de la promotion des volets sociaux et de la garantie du droit du citoyen à un environnement sain.

C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Environnement, Habib Abid, selon le rapport conjoint des commissions parlementaires chargées de l'environnement et des secteurs productifs, dont lecture a été donnée ce lundi 23 novembre 2026 à l'occasion de la séance plénière consacrée à l'examen du projet de budget de l'État pour l'année 2027.

Dans le domaine de l'assainissement, cette feuille de route prévoit la réhabilitation des ouvrages existants au sein des communes prises en charge ainsi que l'extension progressive des services publics d'assainissement au profit des municipalités non encore couvertes.

Ce programme met également l'accent sur l'amélioration de la qualité des eaux usées traitées et leur réutilisation, le déploiement de technologies modernes économes en énergie ainsi que le renforcement du partenariat entre les secteurs public et privé.

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La stratégie englobe en outre la modernisation de la gestion des déchets ménagers et assimilés à travers la création d'unités de traitement et de valorisation, la valorisation énergétique des biogaz au niveau des décharges contrôlées et la réalisation de centres de collecte et de transfert.

Elle vise aussi à réduire la production de déchets à la source, à généraliser le tri et le compostage, à réhabiliter les décharges anarchiques tout en éradiquant les points noirs, et à apporter des solutions pratiques pour débloquer plusieurs projets d'infrastructure confrontés à des procédures de changement de vocation et d'affectation foncière.