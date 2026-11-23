Lors de la séance plénière conjointe tenue ce lundi 23 novembre 2026 au palais du Bardo entre l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts, consacrée à l'examen du projet de budget de la mission de l'Environnement pour l'exercice 2027 en présence du ministre de l'Environnement, Habib Abid, le membre du Conseil national des régions et des districts, Fahmi Mbarek, a proposé la création d'un conseil national des ambassadeurs de l'environnement pour les enfants.

Cette structure, plaide-t-il, réunirait des élèves sélectionnés au sein des écoles et des lycées représentant l'ensemble des gouvernorats de la République. Et ce, dans le but de diffuser la culture écologique, de contribuer à la formulation de solutions pratiques et d'assurer le suivi des questions environnementales dans leurs régions respectives.

Le parlementaire a également suggéré l'organisation d'une séance plénière annuelle intitulée le Parlement de l'environnement pour les enfants, au cours de laquelle les jeunes prendraient place dans l'hémicycle à la place des députés afin de débattre des enjeux écologiques et d'exposer leurs visions et propositions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette initiative parlementaire va de pair avec les orientations nationales visant à ancrer la conscience écologique dès le plus jeune âge et à promouvoir la transition environnementale à travers le système éducatif.

D'ailleurs, le ministère de l'Environnement a lancé dès le début du mois de novembre 2026 un appel pour des projets destinés à appuyer les associations dans la mise en oeuvre de programmes innovants d'éducation environnementale et climatique au profit des jeunes au sein des établissements scolaires et des maisons de jeunes.