La présentation et l'examen du projet de budget de la mission de l'Environnement au titre du projet de budget de l'État pour l'exercice 2027, ont été à l'ordre du jour en ce lundi 23 novembre 2026 au palais du Bardo.

En effet, les travaux de la séance plénière conjointe entre l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts ont repris pour mettre le budget du département de l'Environnement sous la loupe. Cette séance se déroule en présence du ministre de l'Environnement, Habib Abid, accompagné d'une délégation de hauts cadres de son département ministériel.

Les travaux, doit-on rappeler, se déroulent sous la présidence conjointe du président de l'Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, et du président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali.

Au cours des débats parlementaires, Rim Belhaj Mohamed, membre du Conseil national des régions et des districts, a souligné que la Tunisie fait face à des défis majeurs en ce qui concerne la gestion des déchets, lesquels représentent une préoccupation environnementale et sanitaire de taille compte tenu de leurs incidences sur le cadre de vie et la santé des citoyens.

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Intervenant lors de cette séance plénière, la parlementaire a expliqué que la politique publique dans ce secteur doit s'orienter vers une approche productive permettant de transformer les déchets en richesse et en ressources génératrices de valeur économique, à travers leur valorisation, leur recyclage et leur exploitation dans la production d'énergie.

Elle a insisté sur l'importance de stimuler l'investissement dans cette filière d'avenir et d'adopter des technologies modernes pour convertir une part des déchets en énergie électrique, tout en veillant au respect scrupuleux des normes environnementales et sanitaires en vigueur.

Elle a conclu en affirmant que la Tunisie dispose de l'ensemble des potentialités requises pour réussir cette transition écologique et économique.