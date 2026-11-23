De Quatre-Bornes aux milieux financiers de Londres, Ashley Boolell a parcouru un long chemin depuis son départ de Maurice en 2000. Le mercredi 18 novembre, ce financier et entrepreneur mauricien, qui fêtera bientôt ses 45 ans, a été admis Freeman of the City of London, une distinction issue d'une tradition britannique vieille de plusieurs siècles.

La Freedom of the City of London remonte à l'époque médiévale, lorsque ce statut conférait à ses bénéficiaires le droit d'exercer le commerce au sein de la City. Ces privi- lèges ont depuis perdu leur portée pratique, mais la tradition demeure et occupe une place particulière dans le patrimoine institutionnel londonien.

Être admis Freeman, c'est rejoindre une lignée qui compte, au fil des siècles, des chefs d'État, des Premiers ministres britanniques et des membres de la famille royale, au coeur de l'une des places financières les plus influentes au monde. Une reconnaissance qui fait la fierté de ses parents, Sarita et Vijay.

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Cette distinction s'ajoute à une longue liste de premières pour un Mauricien. Il est le premier Mauricien à avoir mené une carrière dans les salles de marchés parisiennes dans le domaine des matières premières, le premier à avoir publié une trilogie de thrillers financiers, suivie de trois autres romans en France et en Angleterre, le premier à avoir été nommé conseiller du commerce extérieur de la France au Royaume-Uni par décret du Premier ministre et le premier à avoir été élu délégué consulaire pour la France au Royaume-Uni, lors des élections consulaires de mai 2026.

«Made in RCPL»

Aîné d'une fratrie de trois enfants, il a grandi à Quatre-Bornes avant de poursuivre ses études secondaires au collège Royal de Port-Louis (RCPL). Comme tout «royaliste», il rappelle volontiers l'im- portance du RCPL dans la construction de ses fondations : des professeurs excellents et une compétition permanente, en classe comme sur les terrains de sport, qui a façonné son caractère. Ashley Boolell n'est pas seulement Made in Mauritius, il est Made in RCPL. Lorsqu'il évolue des ambassades de Londres aux milieux d'affaires les plus concurrentiels, face à des anciens des plus prestigieuses écoles internationales, il sait ce que signifie de représenter le RCPL.

En 2000, il quitte Maurice pour la France, où il suit un cursus universitaire de cinq ans, notamment à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Contre toute attente, il choisit les salles de marchés, un parcours en décalage complet avec ceux des Mauriciens de l'époque, et devient opérateur de marché sur instruments dérivés de matières premières.

En 2006, à 24 ans, l'idée qu'un Mauricien puisse occuper un tel poste et, surtout, le tenir dans la durée (12 ans dans son cas), est presque inconcevable. À chaque étape, il est le seul Mauricien face à une multitude de nationalités. Il a compris très tôt que ce qui fonctionne à Maurice ne fonctionne pas forcément dans des métropoles comme Paris et Londres.

Aventure en solo

En 2013, il s'installe à Londres pour développer sa carrière dans la City, la seule place financière capable de rivaliser avec New York. Il hésite longtemps entre les deux, mais choisit de rester proche de la France, un pays qui compte énormément pour lui.

Ni le Brexit ni le Covid n'ébranlent sa détermination. En 2024, il fonde à Londres sa propre firme, Ryuken Capital Ltd, une entreprise d'un genre nouveau, construite autour d'agents d'intelligence artificielle. Après les salles de marchés, l'écriture, la politique et les sports de combat, il se lance une fois encore seul dans l'aventure.

Pour comprendre Ashley Boolell, il faut passer par le krav maga, qu'il pratique avec une assiduité de métronome. Cette discipline ne connaît ni la parade gratuite ni le geste superflu : on se défend et on contreattaque dans le même mouvement, on ne s'arrête pas après le premier coup et l'on s'entraîne dans la fatigue pour que la technique tienne quand tout bascule.

Ce sont exactement les règles qu'il applique à Ryuken Capital : attaquer et défendre ses dossiers en même temps, relancer sans attendre, tenir quand d'autres s'arrêtent. Pour lui, la discipline n'est pas une vertu morale ; c'est un avantage concurrentiel. Il n'hésite d'ailleurs jamais à mettre un terme définitif aux relations qui lui sont néfastes, qu'elles soient amicales, professionnelles ou autres. Il avance. Point.

À bientôt 45 ans, Ashley Boolell porte désormais son regard sur la génération suivante : «Je ne suis plus certain de disposer d'assez de temps pour me lancer dans des projets qui prennent des décennies avant de se concrétiser. Ce que je voudrais voir, c'est un Mauricien de 25 ans qui a la force et le talent nécessaires pour fonder une multinationale aux États-Unis ou ailleurs. Je parle d'une entreprise capable de rivaliser avec les plus grands. J'ai toute confiance dans la capacité des jeunes Mauriciens à réaliser des choses extraordinaires. Ce qui est possible de nos jours ne l'était pas quand je suis parti. J'espère vraiment que cela se produira.»