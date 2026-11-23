Un simple coup de klaxon aurait été à l'origine d'une violente altercation survenue le dimanche 22 novembre, en début de soirée, à Stanley, Rose-Hill. Un homme de 54 ans affirme avoir été agressé par deux individus, dont l'un était armé d'un katana et l'autre d'une arme à feu présumée. Cet incident, survenu vers 18 h 30, a provoqué une vive tension dans la localité. La police a procédé à une arrestation.

Le quinquagénaire, qui est un habitant de Camp-Levieux, circulait au volant de sa voiture lorsqu'il aurait klaxonné en direction d'une voiture de luxe blanche, à proximité de l'intersection de l'avenue Baitka et de la rue Ratsitatane. Son geste aurait déplu à un individu qui l'aurait aussitôt interpellé. Une dispute aurait alors éclaté entre les deux hommes, avant de prendre une tournure violente.

Dans sa déposition à la police, le quinquagénaire soutient avoir d'abord reçu une gifle, accompagnée de menaces. Un second individu, présenté comme le frère de son agresseur présumé, serait ensuite sorti d'un salon de coiffure, muni d'un katana mesurant environ 47 centimètres. Il lui aurait asséné un coup à la tête. Le premier individu aurait sorti une arme à feu de son pantalon et menacé de lui faire exploser la cervelle, avant de le frapper à la tête avec la crosse de l'arme. Sous la violence du coup, le quinquagénaire serait tombé.

Blessé à la tête et au coude gauche, et souffrant de douleurs à la hanche, il a reçu des soins à l'hôpital Victoria, Candos. Sa compagne, âgée de 19 ans, aurait assisté à l'agression.

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L'incident a suscité des tensions dans le quartier en soirée. Alertés, les policiers de Stanley ont procédé à l'arrestation d'un suspect de 41 ans, soupçonné d'avoir utilisé le katana. Il a été placé en détention au poste de police de Coromandel, en attendant sa comparution devant la justice. Il a comparu en cour hier.