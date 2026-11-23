Près d'un mois après le meurtre de Selven Iyempermal, alias «Belo», à La Caverne, Va-coas, les investigations de la Major Crime Investigation Team (MCIT) continuent de prendre de l'ampleur. Les enquêteurs travaillent sur deux affaires concernant la victime, notamment un vol signalé à son domicile avant le drame et l'agression mortelle survenue le 27 octobre. Si plusieurs suspects ont été interpellés, aucun aveu concernant le meurtre n'aurait été recueilli jusqu'ici, selon nos informations. L'enquête connaît néanmoins de nouveaux développements, avec l'interrogatoire, ce lundi 23 novembre, d'un homme arrêté la semaine dernière.

Il s'agit de Nawsheally Syed Hossen, 45 ans, habitant Plaine-Lauzun, interpellé le 17 novembre par la MCIT. Ce dernier serait également soupçonné d'avoir joué un rôle dans le meurtre de l'habitant de La Caverne. Il a été interrogé lundi par les enquêteurs, qui tentent de déterminer son degré d'implication éventuel dans cette affaire. Cette nouvelle piste vient s'ajouter aux nombreuses auditions déjà réalisées, alors que les policiers cherchent toujours à établir si le vol commis précédemment au domicile de la victime pourrait présenter un lien avec son assassinat.

Sous la supervision de la Chief Inspector Nauthoo, la MCIT poursuit un important travail de recoupement pour établir les responsabilités de chacun. Parmi les personnes interpellées figure Imtiyaz Ahmad Khan Chady, 35 ans, qui répond provisoirement d'une accusation de meurtre. Il conteste les faits qui lui sont reprochés. Nicolas Nizam Amodine, 41 ans, également arrêté dans le cadre de cette enquête, aurait été identifié par deux témoins lors d'une parade d'identification. Il rejette toutefois toute implication dans l'agression mortelle et conteste cette procédure, tout en ayant fourni un alibi aux enquêteurs.

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Les investigations ont également conduit à l'arrestation d'Asadullah Muhammad Mubin Ramjanally, 21 ans, alias «Macabé», soupçonné d'avoir apporté une assistance aux auteurs présumés du crime. Ridwaan Bauluck, un travailleur social, fait pour sa part l'objet d'une accusation provisoire de «Perverting the Course of Justice», soit entrave au cours de la justice. Il nie les accusations portées contre lui. Mohammad Anaas Rummun, 35 ans, habitant L'Avenir, Saint-Pierre, figure également parmi les personnes arrêtées, les enquêteurs le soupçonnant d'avoir participé à l'attaque.

D'autres noms apparaissent dans les investigations, notamment celui de Manish Soumbur, alias «Kartik», dont les déclarations sont exploitées par la MCIT. Mohamad Sayif Udeen Ramjan, 26 ans, a également été interpellé dans le cadre d'une affaire de vol avec violence. Les enquêteurs cherchent à préciser les circonstances de ce dossier et son éventuel lien avec les faits concernant Selven Iyempermal.

L'exploitation des témoignages constitue d'ailleurs un volet délicat de l'enquête. Selon nos renseignements, un témoin aurait livré des versions qui ne concorderaient pas entièrement au fil de ses auditions. Les policiers s'emploieraient à éclaircir ces divergences en confrontant ses déclarations aux autres éléments recueillis. Parallèlement, Asadullah Ramjanally affirme avoir subi des violences et des pressions lors de son interrogatoire. Ces allégations restent à être examinées par les autorités compétentes.

Le 27 octobre, vers 20 heures, six individus encagoulés et armés auraient fait irruption au domicile de Selven Iyempermal, alors qu'il se trouvait avec un ami. Grièvement blessé, il avait succombé à ses blessures le lendemain. Malgré les interpellations, plusieurs questions demeurent sans réponse. Les enquêteurs poursuivent l'exploitation des témoignages, des images Safe City et des résultats d'analyses ADN pour faire avancer les deux dossiers.