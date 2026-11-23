La bataille judiciaire autour de la remise en liberté de Mamy Ravatomanga se poursuit. Ce lundi 23 novembre, les représentants du Commissioner of Police (CP) et de la Financial Crimes Commission (FCC) ont indiqué leur intention de s'opposer à la Bail Review introduite par l'homme d'affaires malgache. L'affaire a été appelée devant la cheffe-juge, Rehana Mungly-Gulbul, en Cour suprême. Le CP et la FCC devraient déposer leurs affidavits le 11 janvier prochain.

Cette nouvelle procédure intervient alors que Mamy Ravatomanga conteste toujours les éléments retenus contre lui dans le cadre des enquêtes en cours. Le 19 novembre, une déclaration sous serment a notamment été remise au Central Criminal Investigation Department (CCID), dans laquelle l'homme d'affaires remet en question plusieurs témoignages recueillis par la FCC lors des précédentes audiences devant la Bail and Remand Court (BRC).

Par l'intermédiaire de son avocat, Me Khushal Lobine, il réclame notamment une enquête indépendante sur ces déclarations et conteste plusieurs éléments relatifs aux transactions financières évoquées dans les dossiers Samcrete et Madarail. Il demande également que la FCC soit dessaisie des enquêtes le concernant, invoquant un possible conflit d'intérêts.

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Pour rappel, arrêté le 24 octobre 2025, Mamy Ravatomanga fait l'objet de deux accusations provisoires de money laundering et d'une accusation de conspiracy liée au trafic d'influence. Il est actuellement détenu à la prison de haute sécurité de Melrose.

Sa première demande de remise en liberté sous caution avait été rejetée par la BRC le 30 décembre 2025. La Cour suprême avait ensuite rejeté son recours contre cette décision, les juges Carol Green-Jokhoo et Azam Neerooa estimant que la magistrate avait agi dans le cadre de ses prérogatives. Ils avaient notamment évoqué les risques de pressions sur des témoins et d'altération de preuves.

Une nouvelle demande de caution avait par la suite été rejetée par le magistrat Farook Nathire. Celui-ci avait estimé que les risques de fuite et d'interférence avec l'enquête demeuraient trop élevés pour être neutralisés par des conditions de remise en liberté. Son jugement relevait toutefois que plusieurs éléments n'auraient pas encore été présentés à l'intéressé, notamment ceux concernant l'importation de blé, le projet autoroutier Samcrete et le projet ferroviaire Madarail.

La Bail Review constitue ainsi une nouvelle étape dans les démarches entreprises par l'homme d'affaires pour obtenir sa remise en liberté, alors que la police et la FCC s'apprêtent à défendre leur position devant la Cour suprême.