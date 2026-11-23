ABC Banking démarre l'exercice financier 2026-27 sur une note positive. Pour les trois mois clos au 30 septembre 2026, la banque a enregistré un bénéfice avant impôt de Rs 143,1 millions, en hausse de 28,2 % par rapport aux Rs 111,6 millions réalisées à la même période de l'année précédente.

Cette progression s'explique notamment par la bonne tenue des revenus opérationnels. Ceux-ci ont augmenté de 16,1 % pour atteindre Rs 325,3 millions, contre Rs 280,3 millions un an plus tôt. Les revenus nets d'intérêts ont constitué le principal moteur de cette croissance, progressant de 23,9 % pour atteindre Rs 254,1 millions, contre Rs 205,1 millions au premier trimestre de l'exercice précédent. Les revenus nets de commissions ont également affiché une forte hausse de 59 %.

Au niveau du bilan, ABC Banking poursuit l'expansion de ses activités de crédit et le renforcement de sa base de dépôts. Les prêts et avances ont progressé de 12,1 % sur un an pour atteindre Rs 19,3 milliards au 30 septembre 2026. Les dépôts de la clientèle ont, quant à eux, enregistré une hausse plus importante de 30 %, passant de Rs 27,9 milliards à Rs 36,3 milliards.

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«Cette performance reflète les progrès continus d'ABC Banking et la solidité de nos activités. La croissance du produit d'exploitation et de la rentabilité, conjuguée à la progression de nos prêts et de nos dépôts, témoigne de la confiance de nos clients et de l'engagement de nos équipes», souligne Brian Ah-Chuen, Managing Director d'ABC Banking. La banque entend poursuivre sur cette lancée tout en privilégiant une croissance maîtrisée et durable.

Les indicateurs prudentiels demeurent également à des niveaux confortables. Au 30 septembre 2026, le ratio d'adéquation des fonds propres s'établissait à 15,8 %, soit au-dessus du minimum réglementaire de 12,5 %. De son côté, le Liquidity Coverage Ratio a atteint 416 %, contre 385 % à la période correspondante de l'année précédente, traduisant une amélioration de la couverture des besoins de liquidité à court terme.

Dans un environnement économique qui demeure marqué par des incertitudes, ABC Banking affirme vouloir poursuivre la mise en oeuvre de ses orientations stratégiques, tout en conservant une approche prudente en matière de développement de ses activités et de gestion des risques.