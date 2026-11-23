La lutte contre la fièvre aphteuse s'intensifie à Maurice après la confirmation d'un premier foyer dans un élevage à Koyratty. Alors qu'aucun autre cas n'a été signalé à ce stade, les autorités attendent les résultats d'analyses complémentaires effectuées en France pour identifier précisément la souche du virus et déterminer le vaccin le plus approprié. Le Botswana Vaccine Institute (BVI) apporte également son expertise aux services vétérinaires mauriciens.

Des échantillons ont été envoyés à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en France, pour déterminer le sérotype et le génotype du virus. Cette étape est essentielle, puisqu'il existe sept sérotypes de la fièvre aphteuse et que le choix du vaccin dépend directement de la souche identifiée. Les résultats sont attendus ce mardi 24 novembre.

Le Dr Pitambarsing Beeharry, chef vétérinaire au ministère de l'Agro-industrie, explique : «Il est très important de choisir un vaccin qui corresponde au virus identifié. Si le vaccin ne correspond pas à la souche en circulation, la campagne de vaccination risque de ne pas donner les résultats escomptés.»

Un expert du BVI sur le terrain

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Le Dr Tshenolo Pebe, dépêché par cet organisme gouvernemental du Botswana, est arrivé samedi pour accompagner les services vétérinaires dans la gestion de la situation sanitaire. Il participera notamment aux prélèvements destinés au sérotypage et au génotypage du virus. Ces travaux, menés en parallèle des analyses en France, contribueront à identifier la souche en circulation et à orienter le choix du vaccin.

Le BVI dispose d'une expertise reconnue dans le contrôle des maladies animales et la production de vaccins au sein de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Il avait déjà apporté son concours à Maurice lors de la campagne de vaccination d'août 2016, en fournissant le premier vaccin utilisé à l'époque.

En attendant les résultats, les autorités maintiennent les mesures de biosécurité dans l'exploitation touchée et appellent les éleveurs à la vigilance. La priorité reste d'empêcher toute propagation du virus et de protéger le cheptel national.