Au coeur de la mobilisation de la diaspora congolaise autour de la vision du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se trouve Tony Kanku Shiku, Haut Représentant du Chef de l'État, président fondateur et autorité morale de l'Alliance des Démocrates Socialistes Congolais (ADESCO), dont les initiatives politiques accordent une place importante à la cohésion nationale, au dialogue, à la jeunesse et à la participation de la diaspora au développement du pays. C'est ce qui a motivé Yannick Mamengi, acteur associatif et membre de la diaspora congolaise du Canada, à rejoindre l'ADESCO, parti cher à Tony Kanku Shiku, qui venait d'organiser, le 14 novembre dernier au stade Vélodrome de Kintambo, un grand rassemblement populaire.

À cette occasion, le Haut Représentant du Chef de l'État avait abordé plusieurs questions nationales, notamment la cohésion sociale, le dialogue et la consultation populaire sur les questions constitutionnelles.

À travers ses prises de position, il défend notamment une meilleure reconnaissance de la contribution des congolais de la diaspora au développement national. Cela en encourageant notamment la mobilisation des compétences acquises à l'international afin qu'elles puissent bénéficier à la République démocratique du Congo.

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Cette orientation rejoint les aspirations de nombreux Congolais de la diaspora désireux de participer aux initiatives économiques, institutionnelles et communautaires de leur pays d'origine. Pour ses soutiens, Tony Kanku Shiku apparaît ainsi comme un interlocuteur politique attentif aux préoccupations de la diaspora et à son potentiel de contribution.

Yannick Mamengi : de la diaspora canadienne à l'engagement auprès de Tony Kanku Shiku

Parmi les Congolais qui adhèrent à la dynamique impulsée par Tony Shiku Kanku figure Yannick Mamengi, établi au Canada, diplômé en sciences sociales avec une formation en développement international. Son engagement au sein de l'ADESCO repose sur sa volonté de participer aux initiatives de développement national et de rapprocher les compétences de la diaspora des besoins des communautés congolaises. Yannick Mamengi exprime une considération particulière pour les orientations de Tony Kanku Shiku, notamment son appel au rassemblement, son attention à la jeunesse et son intérêt pour la participation des Congolais de l'étranger.

Il voit dans cette démarche une occasion de transformer l'engagement politique en actions sociales et communautaires. À travers la Fondation « Tokolonga », Yannick Mamengi souhaite développer des initiatives portant sur la solidarité, la formation citoyenne et l'accompagnement des populations vulnérables. Parmi ces initiatives figure le projet « Sauvons des vies », consacré à la sensibilisation aux gestes de premiers secours et à la réanimation cardiopulmonaire (RCR).

Présenté dans le cadre de son engagement auprès de Tony Kanku Shiku, ce projet traduit sa volonté de mettre l'action sociale au coeur de sa participation à la vie publique.

Une vision politique qui attire de nouveaux engagements

L'adhésion de Yannick Mamengi à l'ADESCO s'inscrit dans un mouvement plus large de rapprochement entre certaines composantes de la diaspora et les formations politiques congolaises. Yannick Mamengi souhaite apporter à cet engagement son expérience associative, sa formation académique et ses projets communautaires.

Félix Tshisekedi, Tony Kanku Shiku et la contribution de la diaspora au développement national

La vision du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, constitue la référence politique revendiquée par Tony Kanku Shiku et les responsables de l'ADESCO. À travers son action, le Haut Représentant du Chef de l'État défend notamment les thèmes de la cohésion nationale, de la participation citoyenne et du soutien aux institutions de la République. Pour Yannick Mamengi, cette orientation offre un cadre dans lequel les Congolais établis à l'étranger peuvent envisager leur contribution aux efforts de développement national.

L'objectif qu'il poursuit est de participer à la concrétisation de projets utiles aux populations, en particulier dans les domaines de la santé communautaire, de la formation et de la solidarité. Grosso modo, la convergence entre Tony Kanku Shiku et Yannick Mamengi illustre une volonté de rapprocher engagement politique, participation de la diaspora et initiatives communautaires.

Pour Yannick Mamengi, rejoindre cette dynamique signifie également « assumer une responsabilité : contribuer, par des projets concrets, à l'amélioration des conditions de vie des populations », a conclu ce congolais de la diaspora totalement acquis à la vision du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat pour libérer la RDC du joug étranger.