L'Alliance des Acteurs Attachés au Peuple (AAAP) poursuit son expansion sur l'échiquier politique congolais. Le jeudi 19 novembre, au siège de ce regroupement politique, cinq partis politiques et une organisation non gouvernementale (ONG) ont officiellement rejoint ses rangs, renforçant ainsi une plateforme qui compte déjà 30 députés nationaux et se positionne comme la troisième force politique en République Démocratique du Congo.

Cette nouvelle vague d'adhésions vient consolider la dynamique d'expansion impulsée par le président du regroupement, Laurent Batumona Kandi Kham, surnommé « Diata-Bau », considéré dans les milieux de l'AAAP comme un véritable « songa nzila ». Cette progression s'inscrit dans le cadre de son leadership, sous l'autorité morale de Tony Kanku Shiku, Haut Représentant du Chef de l'État.

Satisfait de voir la famille politique s'agrandir, Laurent Batumona a chaleureusement accueilli les nouveaux adhérents, les invitant à conjuguer leurs efforts autour d'un idéal commun : le soutien à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

« AAAP, c'est une grande force politique. Nous devons unir nos forces et nos efforts ensemble pour continuer à soutenir la vision du Chef de l'État », a-t-il déclaré devant les nouveaux membres.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le président de l'AAAP, ces adhésions témoignent également de l'influence grandissante du regroupement et de l'écho de son action auprès des acteurs politiques et sociaux. Il a souligné que les nouveaux venus ont été séduits par cette dynamique, qui les a conduits à choisir l'unité au sein de la plateforme afin de poursuivre, ensemble, l'accompagnement de la vision présidentielle.

A cette occasion, Laurent Batumona a adressé ses félicitations aux responsables des partis politiques ayant rejoint l'AAAP, ainsi qu'aux militants qui les ont accompagnés dans cette démarche.

Loin de considérer ces adhésions comme une étape finale, le regroupement entend poursuivre son ouverture. Les partis politiques, les ONG, les organisations de la société civile ainsi que tous les Congolais épris de paix et de justice sont invités à rejoindre cette dynamique.

Dans les rangs de la plateforme placée sous l'autorité morale de Tony Kanku Shiku, le message se veut mobilisateur : « Avec Laurent Batumona, l'AAAP avance. Avec l'AAAP, le Congo avance. »