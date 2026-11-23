Le sommet de Phnom Penh continue de susciter des réactions au sein de la classe politique congolaise. Pour Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du Gouvernement, les conclusions de ces assises constituent une avancée diplomatique importante pour la République démocratique du Congo. Il estime que Kinshasa a réussi à faire entendre sa position face aux ambitions du Rwanda au sein de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Dans une intervention médiatique à Rome, consacrée aux enjeux de l'heure en RDC, le Ministre Muyaya n'a pas caché sa satisfaction devant l'issue des négociations. « L'OIF a gagné ! La RDC a gagné ! Le Rwanda a perdu ! », a-t-il déclaré, résumant ainsi sa lecture politique des conclusions du sommet.

Au coeur de cette appréciation figure le compromis trouvé autour de la succession de Louise Mushikiwabo, secrétaire générale sortante de l'OIF et ressortissante rwandaise. Pour Patrick Muyaya, le préavis qui lui a été accordé à Phnom Penh marque un tournant dans la gouvernance de l'organisation. « Le préavis accordé à Phnom Penh à Louise Mushikiwabo marque le début de la fin de l'utilisation de l'Organisation internationale de la Francophonie comme un outil d'influence du Rwanda », a-t-il soutenu.

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Pour le porte-parole du Gouvernement, cette décision constitue un signal important. Il y voit le résultat de la détermination de Kinshasa à défendre davantage son poids diplomatique dans une organisation où la RDC représente un acteur majeur de l'espace francophone.

Le Ministre a, par ailleurs, exprimé son opposition à toute forme de domination rwandaise sur la RDC, estimant que cette question transcende les divergences politiques internes. « Il n'y a aucun Congolais dans aucun coin du Congo, ni à l'extérieur d'ailleurs, qui peut accepter une quelconque forme de domination rwandaise, quelles que soient nos divergences internes », a-t-il martelé.

Il a également vivement critiqué l'attitude du Rwanda vis-à-vis des institutions internationales, notamment l'Union africaine, lui reprochant de ne pas respecter leurs décisions. « Le Rwanda a toujours montré du mépris à l'égard de toutes les institutions internationales, en commençant par l'Union africaine dont il ne respecte aucune décision », a affirmé Patrick Muyaya.

Au-delà de la Francophonie, le porte-parole du Gouvernement a abordé plusieurs autres dossiers majeurs de l'actualité nationale. Concernant le partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington, il a assuré que les discussions évoluent favorablement, avec déjà des résultats concrets autour de Chemaf. « L'accord de partenariat stratégique avec les Américains évolue très bien et il y a déjà du concret avec Chemaf », a-t-il indiqué.

Sur le volet sécuritaire, Patrick Muyaya a fait état d'avancées dans le cadre du plan de neutralisation des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), conformément aux engagements liés au processus de paix. « Sur le volet de l'accord de paix, nous avons suffisamment avancé dans le plan de neutralisation des FDLR », a-t-il assuré.

Il a également rassuré sur la poursuite du processus de dialogue national initié par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, affirmant que celui-ci suit son cours normal. « Le processus du dialogue initié par le Président de la République suit son cours normal », a-t-il précisé.

Cette sortie médiatique de Patrick Muyaya intervient dans un contexte où la diplomatie congolaise entend davantage faire valoir les intérêts nationaux sur la scène internationale. À Phnom Penh, Kinshasa n'a certes pas obtenu immédiatement la direction de l'OIF, mais le compromis autour de la succession de Louise Mushikiwabo constitue un élément important de la séquence diplomatique.

Pour le porte-parole du Gouvernement, cette issue illustre la capacité de la RDC à défendre ses positions dans les instances internationales et à faire entendre sa voix face aux enjeux d'influence régionale.