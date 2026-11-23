Avec un déficit estimé à quatre millions de logements et une urbanisation anarchique qui ne cesse de progresser, la République démocratique du Congo doit accélérer le développement de son secteur immobilier. Pourtant, après plusieurs années d'allègements fiscaux, le pays a rétabli la TVA de 16 % sur les habitations neuves. Une orientation qui contraste avec les politiques de nombreux pays africains et suscite une mobilisation de députés nationaux et de professionnels du bâtiment à l'approche de l'adoption du budget 2027.

Le paradoxe congolais : une pénurie massive de logements et une fiscalité qui renchérit leur acquisition

Comment répondre à une pénurie de plusieurs millions de logements tout en maintenant une fiscalité qui augmente le coût des habitations neuves ? Cette interrogation se trouve aujourd'hui au coeur du débat sur la politique immobilière en République démocratique du Congo.

Selon les estimations de l'Agence nationale pour la promotion des investissements (ANAPI), le déficit national atteint environ quatre millions de logements. À cette insuffisance accumulée s'ajoutent des besoins évalués à 263 039 nouvelles habitations chaque année, sous l'effet de la croissance démographique et des migrations des populations rurales vers les villes.

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La situation est particulièrement préoccupante à Kinshasa. L'expansion rapide de la capitale s'accompagne d'une multiplication de constructions réalisées en dehors de programmes d'aménagement cohérents. De nombreux quartiers se développent sans voiries adaptées, sans réseaux suffisants d'assainissement, d'approvisionnement en eau potable ou d'électricité, et sans équipements collectifs proportionnés à l'augmentation de la population.

La crise immobilière congolaise présente ainsi deux dimensions indissociables. La première est quantitative : le pays doit augmenter considérablement sa capacité de production de logements pour répondre à une demande qui ne cesse de croître. La seconde est urbanistique : cette production doit être organisée afin de freiner l'expansion désordonnée des villes et de prévenir l'aggravation des déficits en infrastructures. Construire davantage ne suffit donc pas. La RDC doit surtout construire de manière structurée, en favorisant des ensembles résidentiels planifiés, viabilisés et accessibles aux différentes catégories de ménages.

Le développement d'une véritable industrie de la promotion immobilière, notamment dans les segments du logement social et économique, constitue l'un des moyens de répondre à cette double exigence. Or, les conditions fiscales dans lesquelles évoluent les promoteurs immobiliers peuvent jouer un rôle important dans leur capacité à mobiliser les capitaux nécessaires.

En Afrique, plusieurs pays ont choisi de limiter la TVA sur le logement

La fiscalité immobilière fait l'objet de traitements différenciés sur le continent africain. Plusieurs États ont instauré des exonérations sur les transactions résidentielles, tandis que d'autres réservent des avantages particuliers aux programmes de logements sociaux ou économiques.

Le Rwanda figure parmi les pays ayant adopté une exonération de TVA pour les ventes et locations de biens immobiliers résidentiels, qu'ils soient neufs ou anciens. Selon les dispositions citées des lois n° 049/2023 et n° 009/2025, ces opérations bénéficient d'un régime distinct de celui des immeubles commerciaux, soumis au taux normal de 18 %.

Au Kenya, les ventes et locations de terrains et de locaux résidentiels sont également présentées comme exonérées de TVA, alors que le taux normal applicable aux opérations imposables est de 16 %.

Des dispositifs comparables existent en Tanzanie et en Ouganda, où les ventes de propriétés résidentielles bénéficient d'une exonération.

Le Nigeria exonère les terrains et bâtiments résidentiels de la TVA, dont le taux ordinaire s'établit à 7,5 %. À Maurice, les ventes de bâtiments destinés à l'habitation sont également exonérées de TVA, dont le taux normal est de 15 %, sans pour autant échapper aux droits d'enregistrement.

D'autres pays privilégient des mesures ciblées

Au Maroc, certains logements sociaux conventionnés peuvent bénéficier d'un régime d'exonération de TVA avec droit à déduction. Le dispositif concerne notamment des habitations de 50 à 80 mètres carrés, dont le prix ne dépasse pas 250 000 dirhams hors taxes, sous réserve de leur occupation comme résidence principale pendant quatre ans.

En Côte d'Ivoire et au Sénégal, des exonérations sont prévues pour les programmes agréés de logements sociaux et économiques, alors que le taux normal de TVA atteint 18 %. En Côte d'Ivoire, ces avantages peuvent s'accompagner d'allègements sur les frais de notaire.

Au Ghana, certaines opérations des promoteurs immobiliers relèvent d'un régime préférentiel de 5 %, auquel s'ajoute une taxe sanitaire de 1 %. Les ventes entre particuliers sont exonérées. Le Cameroun prévoit, pour certaines opérations relevant des programmes de logements sociaux, un taux réduit de 10 %, contre un taux normal de 19,25 %. Ces différentes politiques ne reposent pas sur des mécanismes identiques. Certaines exonèrent largement l'immobilier résidentiel, tandis que d'autres ciblent des programmes particuliers ou appliquent des taux réduits. Elles ont cependant un point commun : elles traduisent la volonté d'adapter la fiscalité aux enjeux du logement et du développement immobilier.

La RDC se distingue aujourd'hui de plusieurs de ces expériences en soumettant à nouveau les ventes d'habitations neuves par les promoteurs immobiliers au taux normal de TVA de 16 %. Ce contraste est d'autant plus significatif que le pays doit simultanément combler un déficit considérable de logements et maîtriser une urbanisation largement non planifiée.

Comment la TVA de 16 % affecte le marché immobilier congolais ?

La législation congolaise établit une différence entre les mutations immobilières ordinaires et les ventes d'immeubles neufs réalisées dans le cadre d'une activité de promotion immobilière. En vertu de l'article 18 de l'Ordonnance-loi n° 10/001 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, les mutations immobilières soumises aux droits d'enregistrement sont en principe exonérées de TVA. Cette règle comporte toutefois une exception concernant les ventes d'immeubles neufs bâtis effectuées par des promoteurs immobiliers.

Ces opérations relèvent du taux normal de 16 %, avec la possibilité, pour les promoteurs assujettis, de déduire la TVA acquittée sur leurs achats et intrants dans les conditions prévues par la législation. La loi de finances rectificative de 2026 a introduit trois taux réduits de TVA, respectivement de 8 %, 5 % et 1 %, pour certaines catégories de biens et services. Les habitations neuves commercialisées par les promoteurs immobiliers restent néanmoins soumises, par défaut, au taux de 16 %. Pour mesurer l'incidence de cette taxation, il suffit de considérer une habitation dont le prix hors taxes est fixé à 50 000 dollars. L'application de la TVA de 16 % porte le montant facturé à 58 000 dollars, soit une différence de 8 000 dollars.

Contrairement aux entreprises assujetties qui peuvent déduire la TVA sur leurs opérations éligibles, un ménage acquérant une résidence pour son usage personnel ne dispose généralement pas de cette faculté.

La TVA constitue donc pour lui un élément du prix d'acquisition. La suppression ou la suspension de cette taxe peut contribuer à réduire le coût supporté par l'acquéreur, même si l'économie effectivement réalisée dépend du régime applicable aux intrants et de la manière dont les promoteurs répercutent l'avantage fiscal dans leurs prix.

Cette question prend une importance particulière dans un environnement marqué par le coût élevé du ciment, du fer à béton et de nombreux autres matériaux de construction, notamment importés.

Elle intervient aussi dans un marché où la promotion immobilière professionnelle doit faire face à la concurrence de l'autoconstruction et de circuits informels soumis à des obligations fiscales et réglementaires différentes.

La politique de soutien engagée en 2022 et abandonnée en 2026

Le recours à des mesures fiscales destinées à alléger le coût du logement n'est pas une idée nouvelle en RDC. En octobre 2022, le gouvernement dirigé par Jean-Michel Sama Lukonde avait adopté un dispositif spécifique de suspension de la TVA dans les secteurs de la cimenterie et de l'immobilier. Le décret n° 22/31 du 15 octobre 2022, signé par le Premier ministre sur proposition du ministre des Finances de l'époque, Nicolas Kazadi, suspendait la perception de la taxe à l'importation et en régime intérieur sur certains biens relevant de ces secteurs.

La mesure couvrait notamment l'acquisition d'habitations neuves auprès des sociétés immobilières. Elle répondait à plusieurs préoccupations : stabiliser les prix du ciment, soutenir l'industrie nationale, réduire les coûts liés à la construction et faciliter l'accès des ménages à des logements neufs. Le dispositif avait été reconduit successivement par le décret n° 23/16 du 15 avril 2023, le décret n° 24/21 du 6 mars 2024 et le décret n° 25/04 du 13 février 2025.

Ce dernier texte avait prolongé la suspension pour douze mois à compter du 31 décembre 2024. Après plusieurs années d'application, cette orientation a été interrompue par la loi de finances 2026, qui a mis fin au régime dérogatoire et rétabli la perception de la TVA sur les biens et opérations concernés. Le projet de loi de finances 2027 maintient cette nouvelle orientation fiscale. Le débat porte désormais sur l'opportunité de conserver cette taxation ou de réintroduire un dispositif destiné à encourager la production et l'acquisition de logements neufs.

Au-delà du prix des maisons, toute une filière économique est concernée

L'intérêt d'un régime fiscal favorable à l'immobilier ne se limite pas aux économies que pourraient réaliser les acquéreurs. La construction résidentielle constitue une activité capable de mobiliser des investissements importants et de stimuler plusieurs secteurs de l'économie nationale. Chaque nouveau programme immobilier fait intervenir des entreprises de construction, des architectes, des ingénieurs, des maçons, des électriciens, des menuisiers, des transporteurs et de nombreux prestataires.

Il crée également des débouchés pour les cimenteries, les briqueteries, les entreprises métallurgiques, les quincailleries et les fournisseurs d'équipements. Une augmentation soutenue de la production de logements peut ainsi favoriser l'emploi, encourager l'investissement industriel et renforcer les chaînes de valeur locales.

Mais, dans le contexte congolais, l'enjeu dépasse encore cette dimension économique. La multiplication de programmes immobiliers professionnels peut contribuer à orienter la croissance urbaine vers des ensembles résidentiels mieux organisés, disposant d'infrastructures communes et répondant à des normes de construction et d'aménagement. Une offre formelle plus abondante et plus accessible pourrait ainsi réduire l'attrait de certaines formes d'autoconstruction non planifiée. La politique fiscale peut également avoir des conséquences sur les recettes de l'État.

Certes, un allègement de TVA entraîne un manque à gagner direct sur les opérations concernées. Mais l'augmentation de l'activité immobilière formelle est susceptible de générer des recettes supplémentaires à travers les impôts sur les bénéfices des entreprises, l'impôt professionnel sur les rémunérations des salariés déclarés, les droits d'enregistrement et de mutation ainsi que l'élargissement de l'assiette de l'impôt foncier.

La compensation éventuelle de la perte de TVA par ces recettes indirectes dépendrait toutefois de l'ampleur des investissements supplémentaires et de la réaction effective du marché.

Cette question mérite donc une évaluation économique qui tienne compte à la fois du rendement fiscal immédiat et des effets potentiels sur la production, l'emploi et la formalisation.

Le Parlement et les professionnels du bâtiment relancent le débat

À l'approche de l'adoption du budget 2027, la fiscalité immobilière revient au centre des discussions. À l'Assemblée nationale, plusieurs députés plaident pour un amendement du projet de loi de finances afin de rétablir la suspension de la TVA sur les matériaux de construction concernés et sur l'acquisition d'habitations neuves. Leur initiative vise à replacer la politique du logement parmi les considérations prises en compte dans les arbitrages budgétaires. Les professionnels du bâtiment et des travaux publics expriment, de leur côté, des préoccupations similaires concernant le niveau des coûts de construction et les difficultés de développement de l'offre immobilière.

Le 12 novembre 2026, le Club BTP & CMA a organisé à l'hôtel Hilton de Kinshasa une rencontre consacrée à ces enjeux. L'atelier a réuni des experts, des promoteurs immobiliers, des responsables publics, des universitaires, des professeurs ainsi que des dirigeants d'entreprises publiques et privées. Les échanges ont notamment porté sur la réduction des coûts de construction, l'amélioration de l'accessibilité financière des logements et l'accélération du développement des infrastructures.

La convergence de ces préoccupations parlementaires et professionnelles témoigne de l'importance croissante accordée aux conditions économiques de développement du secteur immobilier.

La question de fond : quelle politique pour construire les villes de demain ?

Le débat sur la TVA immobilière intervient à un moment où la RDC doit faire face à des besoins considérables en matière de logement et d'aménagement du territoire. L'insuffisance de l'offre formelle, la pression démographique et la multiplication des quartiers non planifiés rendent nécessaire une réponse qui ne soit pas uniquement quantitative. Le pays doit développer une capacité de production immobilière à grande échelle, mais également veiller à ce que cette production s'inscrive dans des programmes cohérents d'urbanisation. Cela implique une meilleure disponibilité de terrains viabilisés, une sécurisation des droits fonciers, des mécanismes de financement adaptés, des infrastructures de base et une application effective des règles d'aménagement.

La fiscalité constitue l'un des leviers de cette politique d'ensemble.

À cet égard, les régimes d'exonération ou de taxation préférentielle appliqués dans plusieurs pays africains montrent qu'il existe différentes possibilités d'articuler les objectifs de recettes publiques avec ceux du développement du logement. La RDC avait elle-même expérimenté, entre 2022 et 2025, une suspension de TVA destinée à soutenir l'industrie cimentière, la construction et l'acquisition d'habitations neuves. Le retour à la taxation de 16 % depuis 2026, confirmé dans l'orientation du projet de budget 2027, relance ainsi une interrogation sur les instruments les plus adaptés aux besoins du pays.

L'enjeu ne consiste pas simplement à rendre les logements moins chers. Il s'agit de permettre l'émergence d'une industrie immobilière capable de produire massivement des habitations accessibles, dans des espaces planifiés et correctement équipés.

Car, au-delà de la question fiscale, c'est bien l'avenir de l'urbanisation congolaise qui se joue : la capacité de construire suffisamment de logements, de contenir l'expansion anarchique des villes et de créer les conditions d'un développement urbain durable.