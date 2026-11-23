Hier, dimanche 22 novembre 2026, le sommet quadripartite organisé à Oyo, en République du Congo, a ouvert de nouvelles perspectives pour la normalisation des relations diplomatiques et économiques entre la République démocratique du Congo (RDC) et la République du Kenya.

Cette rencontre de haut niveau a réuni le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son homologue de la République du Kenya, William Samoei Ruto, le Président de la République du Congo, Denis Sassou-N'Guesso, ainsi que le Président du Conseil de la République togolaise, Faure Essozimna Gnassingbé.

A l'issue des échanges, les Présidents Félix-Antoine Tshisekedi et William Ruto ont convenu de rétablir les relations diplomatiques entre Kinshasa et Nairobi, notamment à travers le retour des Ambassadeurs. Cette démarche traduit leur volonté commune de consolider le dialogue politique.

Les deux Chefs d'État ont réaffirmé solennellement leur attachement aux principes de souveraineté des États, d'intégrité territoriale, de non-ingérence dans les affaires intérieures, de bon voisinage et de règlement pacifique des différends.

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Par ailleurs, sur le plan économique, les discussions ont également porté sur la nécessité de redynamiser la coopération bilatérale, particulièrement dans les secteurs du commerce et de l'investissement, afin de renforcer les échanges et de développer de nouvelles opportunités de partenariat.

La coopération sanitaire figure aussi parmi les priorités abordées lors de ce sommet. La RDC et le Kenya ont convenu d'intensifier leurs efforts conjoints dans la lutte contre la maladie à virus Ebola, à travers une collaboration accrue en matière de santé publique.

Convoquée à l'initiative du Président Denis Sassou-N'Guesso, cette rencontre s'inscrit dans la dynamique des efforts diplomatiques africains visant à apaiser les tensions entre la RDC et le Kenya, dans un contexte marqué par l'agression rwandaise la République démocratique du Congo.

COMMUNIQUE DE PRESSE

À l'initiative de Son Excellence Monsieur Denis SASSOU N'GUESSO, Président de la République du Congo, Leurs Excellences Messieurs Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République Démocratique du Congo, et William Samoei RUTO, Président de la République du Kenya, se sont réunis le 22 novembre 2026, à Oyo, en République du Congo, en présence de Son Excellence Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBÉ, Président du Conseil de la République Togolaise et Médiateur désigné par l'Union africaine pour la crise sécuritaire dans l'Est de la République Démocratique du Congo.

Ce Sommet quadripartite, consacrée notamment à l'examen des préoccupations ayant affecté les relations entre la République Démocratique du Congo et la République du Kenya, s'inscrit dans la dynamique de concertation entre dirigeants africains en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales. Elle traduit également l'attachement des participants aux idéaux du panafricanisme, aux valeurs de solidarité et de fraternité entre les peuples africains, ainsi qu'à la promotion de solutions africaines aux défis auxquels le continent est confronté.

À l'issue d'échanges constructifs, empreints de franchise, de fraternité et de compréhension mutuelle, conduits sous la bienveillante facilitation de Son Excellence Monsieur Denis SASSOU N'GUESSO, Président de la République du Congo, et avec la médiation de Son Excellence Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBÉ, Président du Conseil de la République Togolaise et Médiateur de l'Union africaine, les deux Chefs d'État ont réaffirmé leur attachement aux principes de souveraineté, d'intégrité territoriale, de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, de bon voisinage et de règlement pacifique des différends.

À cet égard, les deux Chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de :

Privilégier les voies diplomatiques et les mécanismes régionaux et continentaux existants pour l'examen des préoccupations communes et pour le règlement pacifique de tout différend éventuel, dans le respect de la souveraineté des États et des engagements déjà souscrits ;

Privilégier la concertation permanente et les voies diplomatiques comme moyens de prévention et de règlement de tout différend éventuel, dans un esprit de compréhension mutuelle et de préservation de la paix et de la stabilité régionales à travers notamment le retour des Ambassadeurs ;

Consolider la coopération au sein des mécanismes régionaux en charge des questions de paix, de sécurité et d'intégration, notamment la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) et la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), dont les deux pays sont membres, en vue de contribuer conjointement à la consolidation de la paix et de la stabilité dans la région ;

Conscients des conséquences particulièrement graves de l'épidémie d'Ebola les Chefs d'Etat appellent à une coopération entre les pays pour l'éradication de la pandémie d'Ebola.

Les deux Chefs d'État ont réaffirmé leur ferme détermination à donner une traduction concrète aux engagements souscrits dans le cadre du présent Sommet et à inscrire leurs relations dans une dynamique renouvelée de confiance, de dialogue, de coopération et de solidarité africaine notamment en terme de renforcement de la coopération économique.

Leurs Excellences Messieurs Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République Démocratique du Congo, et William Samoei RUTO, Président de la République du Kenya, ont exprimé leur profonde gratitude et leurs sincères remerciements à Leurs Excellences Messieurs Denis SASSOU N'GUESSO, Président de la République du Congo, et Faure Essozimna GNASSINGBÉ, Président du Conseil de la République Togolaise et Médiateur de l'Union africaine, pour leur engagement remarquable, leur disponibilité, leur sagesse et leur contribution déterminante à la promotion du dialogue, de la paix, de la solidarité et de la fraternité entre les nations africaines.

Ils ont, à cet égard, salué le rôle de facilitation et de médiation joué respectivement par les deux hautes personnalités, dont l'implication a permis de créer un cadre propice à l'apaisement et au rapprochement entre la République Démocratique du Congo et la République du Kenya.

Les Chefs d'Etat remercient Son Excellence Monsieur Denis SASSOUN'GUESSO pour l'accueil très fraternel et pour l'excellences hospitalité dont ils ont été l'objet avec leurs délégations.

Fait à Oyo, le 22 novembre 2026