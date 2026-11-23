Dans une tribune au ton ferme, l'Ambassadeur André-Alain Atundu réagit aux récentes prises de position de Vital Kamerhe sur la conduite de la guerre d'agression rwandaise par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il dénonce une rupture de loyauté politique et rappelle une exigence fondamentale : l'unité autour du Chef de l'État face à l'ennemi. Après avoir attentivement suivi et profondément analysé la sortie médiatique de Vital Kamerhe sur la politique menée par le président Félix-Antoine Tshisekedi dans la gestion de la guerre d'agression rwandaise, l'ambassadeur André-Alain Atundu livre une lecture sans concession de cette prise de position.

Sa première conclusion est sévère : la gratitude semble être une vertu bien rare dans l'arène politique. Il rappelle les efforts consentis par Félix-Antoine Tshisekedi pour permettre à Vital Kamerhe de sortir de la tourmente judiciaire liée au dossier des « 100 jours » et de retrouver pleinement sa place dans la vie politique nationale.

Pour Atundu, cette séquence soulève une question essentielle de loyauté et de reconnaissance politique. Peut-on bénéficier du soutien d'un partenaire dans les moments difficiles et, lorsque les circonstances deviennent défavorables, prendre ses distances au moment où celui-ci fait face à une épreuve nationale majeure ?

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Sa deuxième conclusion porte sur la nature même de l'engagement politique. Celui-ci, estime-t-il, repose sur deux piliers : la conviction intime et la cohérence des engagements. À ses yeux, les déclarations de Vital Kamerhe traduisent désormais une divergence profonde avec la ligne politique du président Tshisekedi.

L'ambassadeur redoute surtout qu'au milieu de la tourmente, certains alliés choisissent de prendre leurs distances plutôt que de maintenir la solidarité nécessaire à l'effort de guerre. Il met également en garde contre la tentation de se croire politiquement plus avisé que le Chef de l'État, alors que la situation exige avant tout de la discipline, de la prudence et une vision commune.

Pour illustrer son propos, Atundu convoque une sagesse traditionnelle : « On ne coupe pas l'arbre sur lequel on s'est réfugié pour échapper au léopard. » Une image forte pour rappeler que la solidarité ne devrait pas être sacrifiée sur l'autel des calculs personnels.

L'ancien diplomate insiste par ailleurs sur une évidence stratégique : on ne dresse pas le bilan des dépenses au beau milieu d'une guerre. L'objectif prioritaire demeure la victoire. Les divergences, les critiques et les comptes politiques ne sauraient prendre le dessus sur la nécessité de défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale.

Il évoque, à cet égard, l'exemple de l'Ukraine et du soutien que lui apporte l'Union européenne pour rappeler qu'en période de confrontation, les alliances solides constituent un facteur déterminant de résistance.

L'heure est donc au resserrement des rangs autour du président Félix-Antoine Tshisekedi. Pour André-Alain Atundu, le moment n'est pas aux divisions, mais à la mobilisation collective. Ceux qui auront contribué à l'effort national et à la victoire pourront alors revendiquer leur part d'honneur dans cette bataille historique.

En définitive, son message est sans équivoque : la guerre impose des responsabilités qui dépassent les ambitions individuelles. L'histoire retiendra ceux qui auront tenu leurs engagements dans l'épreuve, et non ceux qui auront choisi de se désolidariser au moment le plus délicat.