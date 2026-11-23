Luanda — Le Wiliete de Benguela a consolidé sa position en tête du championnat angolais de première division, le Girabola 2026-2027, en s'imposant dimanche face au Sagrada Esperança (3-2), à l'occasion de la 11e journée de la compétition.

Grâce à ce succès, la formation de Benguela porte son capital à 29 points et compte désormais quatre longueurs d'avance sur le Petro de Luanda, champion en titre, qui occupe la deuxième place avec 25 points.

Entamée vendredi à Mbanza Kongo, la 11e journée a connu son épilogue dimanche à Benguela, avec la dispute des dernières rencontres inscrites au programme.

Dans les autres affiches, le 1.º d'Agosto a dominé le São Salvador de Zaire (3-1), tandis que le Desportivo da Lunda Sul s'est imposé face au Desportivo da Huíla (1-0).

Le Petro de Luanda a également empoché les trois points en venant à bout de l'Interclube (1-0). De leur côté, le FC de Cabinda et les Bravos de Maquis se sont séparés sur un score de parité (2-2).

Enfin, le Kabuscorp de Palanca et le FC de Luanda ont également fait match nul (1-1).