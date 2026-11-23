Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a annoncé dimanche, l'inauguration, le 3 décembre, d'un nouvel émetteur à la Radio provinciale de Huíla, dans le cadre de l'extension effective du signal de la RNA aux capitales provinciales du pays.

Mário Oliveira, s'exprimant lors de la quatrième Soirée des journalistes, organisée sur le thème de la communication affirmée, a déclaré que cette initiative marque une avancée dans le projet de modernisation en vue du développement de la communication sociale dans le pays.

Il a expliqué que la Radio nationale d'Angola (RNA) a finalisé son projet de modernisation à Luanda, qui couvrira les capitales de toutes les provinces angolaises.

Selon lui, la communication sociale angolaise traverse actuellement une période charnière, marquée par une transformation et une modernisation technologique des secteurs de la radio et de la télévision.

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Mário Oliveira a dit que, pour la réussite de cette expansion, le Centre de formation des journalistes (Cefojor) devait jouer un rôle de premier plan dans la formation du personnel nécessaire au secteur pour suivre le rythme des évolutions technologiques qui touchent les différents secteurs de la communication sociale.

Il a ajouté que ce mouvement devait s'accompagner d'un vaste programme de formation afin que chacun soit à jour, car disposer d'une technologie de pointe ne suffit pas si les ressources humaines ne suivent pas cette évolution.

Lors de la réunion, des professionnels et des personnalités ayant marqué l'histoire du journalisme en Angola ont été reconnus et honorés, notamment Rui Vasco, António Sampaio, Luísa Rogério, Osvaldo Gonçalves, Moisés Sachipangue, Orlando Marques, Alexandre Neto, Maria Gastão et Sarchel Necésio.

La Soirée des journalistes est une rencontre culturelle et de réflexion de la profession journalistique en Angola, organisée par le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS), en partenariat avec le Centre de formation des journalistes (Cefojor).

Elle vise à promouvoir le dialogue intergénérationnel, à valoriser la liberté de la presse, à préserver la mémoire collective de la profession et à honorer les professionnels et les médias pour leur contribution à la société angolaise.