Luanda — 173 professionnels issus des 21 provinces du pays ont suivi du 16 au 21 de ce mois, à Luanda, une formation sur l'égalité des sexes et l'équité dans la préparation et la réponse aux urgences sanitaires, afin de renforcer les capacités nationales de prévention et d'intervention en cas de risque sanitaire.

Selon un communiqué de presse parvenu dimanche à l'ANGOP, la formation a été promue par le ministère de la Santé, par l'intermédiaire de son Unité de mise en oeuvre de projets (UIP, sigle en portugais), dans le cadre du Projet de préparation, de réponse et de résilience aux urgences sanitaires (PPRRES), avec le soutien de la Banque mondiale.

Cette initiative visait à doter les professionnels des outils nécessaires pour intégrer une perspective de genre et d'équité dans les politiques, les programmes et les services de santé, en tenant compte des différentes vulnérabilités des populations en situation d'urgence.

À la clôture de la formation, indique le document, le responsable technique de l'UIP, Job Monteiro, a souligné l'importance de garantir des réponses sanitaires inclusives, capables de répondre aux besoins spécifiques des femmes, des hommes, des garçons et des filles.

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Selon ce responsable, les urgences de santé publique n'affectent pas tout le monde de la même manière, étant donc essentiel de prendre en compte des facteurs tels que le handicap, le statut socio-économique, le niveau d'alphabétisation et les responsabilités familiales lors de l'organisation des services d'assistance.

Il a également mentionné que les connaissances acquises par les participants devraient se traduire par des actions concrètes au sein de leurs institutions et communautés respectives.

Le responsable a exhorté les professionnels à s'engager à diffuser les compétences acquises, contribuant ainsi à l'intégration progressive de l'approche Genre et Équité dans la Préparation et la Réponse aux Urgences Sanitaires (GENPAR) au sein du Système National de Santé.

Parmi les thèmes abordés lors des six jours de formation figuraient les violences sexistes, l'exploitation et les abus sexuels en situation d'urgence, la surveillance épidémiologique, l'analyse des données ventilées par sexe et par âge, et la communication des risques.

« Les participants ont également approfondi des sujets liés à l'épidémiologie de terrain, à la participation des femmes aux équipes épidémiologiques, à la continuité des services de santé essentiels, à la santé mentale et aux soins maternels et reproductifs », précise le rapport.

La formation comprenait des exercices pratiques et le partage d'expériences régionales, avec un accent particulier sur la méthode dynamique « Marche de la Force », qui a permis d'analyser l'influence des conditions socio-économiques sur l'accès aux soins.

Des techniciens issus de structures centrales, d'établissements hospitaliers, d'agences de défense et de sécurité, d'instituts de recherche et des représentants du secteur privé de la santé ont participé à la formation.

Dans le cadre de la diffusion des connaissances, le document souligne que Job Monteiro a insisté sur le rôle des centres de liaison épidémiologique et des épidémiologistes de terrain dans le renforcement des compétences des équipes provinciales, notamment par le biais des Centres d'opérations d'urgence de santé publique (COESP).

Cet événement a bénéficié de la collaboration technique de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et de la Communauté de l'Afrique orientale, centrale et australe (CECA-HC), dans le cadre du soutien au renforcement des capacités institutionnelles du pays.

Le Projet de préparation, de réponse et de résilience aux urgences sanitaires (PPRRES) s'inscrit dans le cadre de l'Approche programmatique multiphasique (APM) et constitue l'une des initiatives visant à renforcer les capacités nationales de prévention et de réponse aux urgences de santé publique.