Luanda — L'équipe nationale angolaise de football pour amputés a terminé cinquième de la Coupe du Monde au Mexique, après sa victoire 6-5 aux tirs au but contre l'Égypte dimanche matin.

Les deux équipes ont fait match nul 1-1 à la fin du temps réglementaire au stade Santa Lucia, tous les buts ayant été marqués en première mi-temps.

En seconde période, malgré plusieurs occasions, l'équipe angolaise n'est pas parvenue à marquer, même sur penalty.

La finale, qui se déroule dimanche soir au Mexique (tôt le matin en Angola), opposera le Ghana au Maroc.

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L'équipe angolaise a débuté sa campagne par une victoire 2-0 contre le Ghana, suivie d'un match nul et vierge contre l'Irak et d'une autre victoire sur le même score contre la Colombie.

Grâce à ces résultats, les Angolais ont terminé la phase de groupes invaincus, à la première place, avec sept points (deux victoires et un match nul).

En huitièmes de finale, l'Angola a une nouvelle fois démontré sa compétitivité en battant la Pologne 2-1, synonyme de qualification pour les quarts de finale.

Cependant, son parcours vers le titre s'est arrêté face au Maroc avec une défaite 4-1 après prolongation, éliminant ainsi les champions du monde 2018 de la course aux médailles.

Lors des matchs de qualification, l'équipe a su se ressaisir en battant l'Espagne 2-0 et en se qualifiant pour le match pour la cinquième place de la Coupe du Monde.

Il s'agit de la troisième participation de l'Angola à un Championnat du Monde.