Luanda — Le Président de la République , João Lourenço, a été honoré ce lundi à Addis-Abeba pour l'organisation de la 5e Conférence internationale sur la santé publique en Afrique (CPHIA 2026), en reconnaissance de sa contribution au secteur de la santé sur le continent.

Selon un communiqué du ministère de la Santé (MINSA), cet honneur a été reçu par la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, représentant le Chef de l'État, lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence, qui se déroule jusqu'au 27 novembre et rassemble plus de 30 000 participants sur place et environ 70 000 participants en ligne.

La conférence réunit des Chefs d'État et de gouvernement, des ministres, des dirigeants d'organisations internationales, des chercheurs, des experts et des partenaires du secteur de la santé, dans le but d'examiner les principaux défis auxquels sont confrontés les systèmes de santé africains.

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La délégation angolaise est conduite par la ministre Sílvia Lutucuta et comprend la directrice nationale de la santé publique, Helga Freitas, le directeur du Bureau des échanges, Júlio Fernandes de Carvalho, ainsi que des représentants de l'Unité de mise en oeuvre du Projet de formation des ressources humaines pour la couverture sanitaire universelle et d'autres membres du personnel technique du ministère de la Santé.

La participation de l'Angola intervient quelques jours seulement après que le pays ait assumé, le vendredi 20 novembre, la présidence du Bureau du Comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la santé, la nutrition, la population et le contrôle des drogues, pour un mandat allant jusqu'en 2028.

Cette nouvelle responsabilité renforce l'engagement de l'Angola dans les mécanismes continentaux de coordination des politiques de santé, avec une attention particulière portée au financement des systèmes de santé, à la sécurité sanitaire, à la santé maternelle et infantile, à la nutrition et au renforcement des services nationaux.

Sous le thème « Sécurité sanitaire et souveraineté en Afrique : transformer la dépendance et la vulnérabilité en appropriation et résilience », la Conférence internationale sur la santé publique et l'accès aux soins de santé (CPHIA) 2026 aborde la nécessité pour les pays africains de renforcer le financement, l'organisation et la pérennité de leurs systèmes de santé.

Organisée par les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), en partenariat avec le gouvernement éthiopien, la conférence constitue une plateforme de consultation politique, scientifique et technique sur les priorités sanitaires du continent.

Parmi les temps forts de la journée d'ouverture figure le lancement de la Feuille de route des champions de l'Union africaine pour la santé maternelle, néonatale, infantile et adolescente (SMNI), couvrant la période 2026-2030.

Cette initiative vise à accélérer les engagements politiques et la mobilisation des ressources afin de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile en renforçant les services de santé et en améliorant l'accès aux soins essentiels.

Ce lancement fait suite aux discussions qui se sont tenues à Luanda le 20 novembre, dans le cadre de la réunion de travail sur la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente et de la campagne CARMMA Plus.

Pendant cinq jours, les participants aborderont des questions liées à la mobilisation des ressources internes, à la réduction de la dépendance aux financements extérieurs, à la prévention et à la réponse aux pandémies, au renforcement des soins de santé primaires et à la production locale de médicaments et de vaccins.

L'ordre du jour comprend également des sujets relatifs à la transformation numérique, à l'intelligence artificielle, à la souveraineté des données, à la surveillance épidémiologique, à la recherche scientifique et à la préparation des systèmes de santé face aux effets du changement climatique.

La présence de l'Angola à cette réunion vise à renforcer la coopération internationale et la participation du pays à la définition des priorités continentales pour le développement de systèmes de santé plus durables et résilients.