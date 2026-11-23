Luanda — Les sélections de la province de Luanda ont confirmé, dimanche, leur domination aux championnats nationaux de lutte associée, en remportant les premières places des classements généraux en lutte gréco-romaine et en lutte libre olympique chez les hommes, ainsi que dans les trois catégories féminines.

En lutte gréco-romaine masculine, la sélection de Luanda a largement dominé le classement général, avec un total de 195 points. La province du Zaire s'est classée deuxième avec 65 points, devant Benguela, troisième avec 50 points.

En lutte libre olympique, les représentants de Luanda ont réaffirmé leur supériorité en totalisant 185 points, s'adjugeant ainsi la première place. Le Namibe a pris la deuxième position, tandis qu'Icolo e Bengo a terminé troisième.

Chez les dames, Luanda a également dominé les trois catégories en compétition, totalisant 95 points chez les cadettes, 170 chez les juniors et 195 chez les seniors.

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Dans la catégorie des cadettes, Icolo e Bengo a décroché la deuxième place avec 85 points, devant le Huambo, troisième avec 42 points.

Chez les juniors, le Huambo s'est classé deuxième avec 105 points, tandis que le Cubango a occupé la troisième place avec 25 points.