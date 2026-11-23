Viana — Le Kikuxi Villas Club s'est adjugé les titres nationaux en double masculin et féminin lors des championnats nationaux de tennis seniors, qui ont pris fin dimanche à l'Académie de tennis Kikuxi Villas Club, à Luanda.

En double messieurs, la paire composée de Hedviges Tuluka et Justino Rodrigues, tous deux représentants du club organisateur, a décroché le titre. Chez les dames, la victoire est également revenue à une paire du Kikuxi Villas Club, formée par Filomena Gonçalves et Wine Tuluka.

En simple messieurs, Joelson Paulino, sociétaire du Jakina Club, a été sacré champion après avoir dominé en finale son coéquipier Emerson Pedro en deux sets (7-6, 6-2). Edviges Tuluka, du Kikuxi Villas Club, a terminé à la troisième place.

Dans le tableau féminin, Filomena Gonçalves a confirmé la bonne tenue du club organisateur en remportant la finale face à Sirka Mwahala en deux sets (6-3, 6-1). Hermenegilda da Conceição, engagée à titre individuel, a complété le podium.