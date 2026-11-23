Luanda — Le Kabuscorp de Palanca et le FC Luanda ont fait match nul (1-1), dimanche, au stade França Ndalu, à Luanda, à l'occasion de la 11e journée du championnat angolais de première division, le Girabola 2026-2027.

Les deux buts de la rencontre ont été inscrits en l'espace de trois minutes, Jaime ayant ouvert le score à la 31e minute, avant que Jó Paciência ne rétablisse l'égalité à la 34e minute.

À l'issue de cette rencontre, le FC Luanda totalise neuf points, contre huit pour le Kabuscorp de Palanca.