Lubango — Le Primeiro d'Agosto a remporté, samedi, à Lubango, dans la province de Huíla, la 32e édition de la Supercoupe d'Angola de basketball féminin seniors, en dominant le Sporting de Luanda sur le score de 61 à 57.

La rencontre a débuté à l'avantage du Sporting de Luanda, qui a rapidement pris une légère avance au tableau d'affichage. Le Primeiro d'Agosto a toutefois réagi en rétablissant l'équilibre, avant de prendre les commandes dans la dernière minute du premier quart-temps, conclu sur le score de 20 à 18 en faveur des Militaires.

Dans le deuxième quart-temps, les joueuses du 1.º d'Agosto ont affiché davantage de détermination et d'efficacité offensive. En l'espace de trois minutes, elles ont inscrit 11 points, contre seulement six pour leurs adversaires.

Le Sporting de Luanda a tenté de refaire son retard avant la pause, sans toutefois parvenir à inverser la tendance. Les deux équipes ont ainsi regagné les vestiaires sur le score de 42 à 40 en faveur du 1.º de Agosto.

Cette rencontre marque le lancement de la saison nationale de basketball, qui sera notamment marquée par le championnat « Liga Azule », dont le coup d'envoi est prévu le 26 du mois en cours, ainsi que par la Coupe d'Angola.

EM/MS/BS