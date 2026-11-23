Benguela — Le Williete de Benguela a battu le Sagrada Esperança (3-2), dimanche, au stade d'Ombaka, dans le cadre de la 11e journée du championnat angolais de première division, la Liga Unitel-Girabola 2026-2027.

Déterminée à prendre rapidement l'avantage devant son public, la formation locale a affiché d'emblée ses ambitions. Toutefois, le Sagrada Esperança, représentant de la province de Lunda-Norte, a opposé une résistance soutenue, en procédant notamment par des contre-attaques dangereuses.

La première véritable occasion a été à mettre à l'actif du Williete, dont le coup franc, exécuté aux abords de la surface de réparation adverse, est passé à quelques centimètres seulement de la barre transversale du gardien Nsesani.

La réaction des visiteurs ne s'est pas fait attendre. À la suite d'une percée dans l'entrejeu adverse, un attaquant du Sagrada Esperança a été irrégulièrement stoppé dans la surface de réparation du Williete. L'arbitre de la rencontre, Sanda Kito, a alors désigné le point de penalty. Melono Dala s'est chargé de la transformation et a ouvert le score à la 22e minute.

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Mais la réaction du Williete a été immédiate. Deux minutes plus tard, Junior Goiano a rétabli l'égalité d'un coup franc direct, relançant ainsi les siens dans la rencontre.

Portée par cette égalisation, l'équipe de Benguela a accentué la pression offensive et multiplié les tentatives devant le but adverse. Ses efforts ont été récompensés à la 43e minute, lorsque Julinho a inscrit le deuxième but, permettant au Williete de regagner les vestiaires avec un avantage de 2 buts à 1.

Au retour des vestiaires, les locaux ont rapidement conforté leur avance. Dès la 47e minute, Buba Jammer a profité d'un moment d'inattention de la défense adverse pour inscrire le troisième but du Williete.

Mené de deux buts, le Sagrada Esperança a toutefois refusé de s'avouer vaincu. Après une première tentative qui a contraint le gardien Elber à une intervention délicate, les visiteurs ont poursuivi leurs offensives et ont été récompensés à la 69e minute, grâce à Da Banda, qui a réduit l'écart.

Dans les dernières minutes de la rencontre, le Sagrada Esperança a intensifié la pression offensive, acculant progressivement son adversaire dans sa propre surface de réparation, dans une ultime tentative pour revenir au score.

Malgré cette fin de match sous tension, le Williete a su préserver son avantage jusqu'au coup de sifflet final, s'adjugeant ainsi une victoire précieuse sur le score de 3 buts à 2.