Huambo — Le Recreativo de Caála a largement dominé le 1.º de Maio de Benguela (4-1), dimanche, à l'occasion de la 11e journée du championnat angolais de première division, le Girabola 2026-2027.

La formation de Caála a pris l'initiative du jeu dès les premières minutes et s'est procuré sa première occasion dangereuse à la 8e minute, par l'intermédiaire de Manucho. Bien placé à l'entrée de la surface de réparation, celui-ci n'a toutefois pas réussi à concrétiser son occasion.

La domination des locaux a été récompensée à la 17e minute par l'ouverture du score signée Ejaita Infani. À l'origine de l'action, Caio Jesus a adressé le ballon dans la surface de réparation, où Valegol, d'une remise de la tête, a offert à son coéquipier l'occasion de trouver le chemin des filets.

À la 25e minute, Caio Jesus a doublé la mise à la suite d'une récupération du ballon dans la surface de réparation adverse. Deux minutes plus tard, Valegol a porté le score à 3-0, en reprenant un centre de Tchaba.

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Durant la première période, le Recreativo de Caála a affiché une nette maîtrise du jeu, grâce à une bonne circulation du ballon dans l'entrejeu et à des combinaisons offensives sur les ailes, face à une équipe adverse en difficulté pour contenir ses offensives.

Grâce à cette victoire, le Recreativo de Caála réalise une progression au classement, passant de la 12e à la 9e place avec 13 points. Le 1.º de Maio de Benguela occupe désormais le 12e rang avec 11 points.