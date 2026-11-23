L'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé a accueilli plus de 1,217 million de passagers sur les neuf premiers mois de l'année, en hausse de 4,3 % par rapport à la même période de 2025.

Kanka-Malik Natchaba, directeur général de la SALT, la société aéroportuaire,, a présenté ces chiffres lundi. La compagnie ASKY, basée à Lomé, a transporté 821 249 passagers, soit plus des deux tiers du trafic. Les passagers en correspondance étaient 343 512, soit 28,3 % du total : Lomé confirme son rôle de plateforme de transit régionale.

Cette croissance met à l'épreuve la capacité du terminal, le financement des investissements, la coordination entre acteurs et les compétences. Pour y faire face, la SALT veut d'abord mieux utiliser les infrastructures existantes et améliorer la qualité de service. Elle compte aussi attirer de nouvelles compagnies et développer le fret.

Côté financement, elle s'appuiera sur trois leviers : la hausse des recettes, les partenariats public-privé et les financements structurés. Elle entend en parallèle maîtriser ses charges. L'État reste un partenaire clé pour faciliter les financements, faire évoluer les redevances et sécuriser le foncier.