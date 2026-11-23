Les bureaux de l'emploi ont contribué à la création de 40 000 emplois directs en Tunisie depuis le début de l'année 2026, tandis que 4 500 jeunes ont bénéficié de programmes de formation complémentaire, a annoncé lundi le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, Riadh Chaoued.

Ces chiffres ont été présentés lors d'une séance plénière à l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), consacrée à l'examen du budget du ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle dans le cadre du projet de loi de finances 2027.

À cette occasion, le ministre a également fait état d'une amélioration de la situation du marché du travail. Le taux de chômage s'est établi à 15 % au troisième trimestre 2026, contre 15,4 % à la même période de l'année précédente.

Riadh Chaoued a par ailleurs indiqué que 100 000 contrats de stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) avaient été conclus. Le taux d'insertion professionnelle des bénéficiaires de ces stages a atteint 75 %, contre 53 % l'année précédente.

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Le ministre a souligné que ces résultats s'inscrivaient dans les efforts visant à améliorer l'insertion professionnelle des jeunes et à lutter contre la précarité de l'emploi. Il a notamment précisé que les contrats SIVP ne faisaient désormais plus l'objet de renouvellements, dans le cadre de cette orientation.

Ces indicateurs ont été communiqués par Riadh Chaoued lors de la présentation des résultats du secteur de l'emploi devant les députés.