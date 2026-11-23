Le ministre chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Slah Zouari, a salué les efforts déployés par la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) et ses agents pour faire face aux difficultés rencontrées durant l'été 2026, marqué par des coupures répétées d'électricité en raison des fortes chaleurs.

Lors d'une séance plénière conjointe consacrée à l'examen du budget du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie dans le cadre du projet de loi de finances 2027, le ministre a estimé que cette crise avait démontré la capacité de la STEG, de ses cadres et de ses agents à gérer les situations d'urgence et à éviter le pire.

« Je tiens à remercier la STEG, qui a accompli un travail remarquable durant l'été 2026 », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Slah Zouari a précisé que les équipes de la société étaient restées en contact permanent avec les différentes structures régionales et locales ainsi qu'avec les citoyens, afin d'apporter leur assistance et d'intervenir rapidement pour fournir les équipements nécessaires ou remplacer le matériel défectueux. Ces interventions ont permis de remettre en service les installations concernées dans des délais records.

Le ministre a également mis en avant l'engagement des cadres et des agents de la STEG, malgré les critiques dont la société a fait l'objet durant cette période. Il a réaffirmé sa confiance dans leurs compétences et leurs capacités pour mener à bien un programme global destiné à remédier aux difficultés rencontrées durant l'été 2026 et à prévenir leur réapparition.

Il a, en outre, assuré que son département accompagnerait la STEG à toutes les étapes de la mise en oeuvre de ce programme et lui apporterait le soutien nécessaire à sa réussite.

Pour rappel, le ministre avait annoncé l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan d'action intégré visant à remédier aux défaillances constatées durant l'été 2026 et à éviter que des situations similaires ne se reproduisent.