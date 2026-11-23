À l'occasion de la campagne internationale des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, qui se tient annuellement du 25 novembre au 10 décembre, l'Office national de la famille et de la population (ONFP) lance un programme diversifié d'activités de sensibilisation et d'information. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du partenariat avec le projet Sila, mis en oeuvre par l'Agence belge de développement et l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, avec le financement de l'Union européenne.

L'ONFP a précisé, dans un communiqué publié ce lundi 23 novembre 2026, que ce programme est déployé avec la participation de ses délégations régionales et en coordination étroite avec plusieurs structures gouvernementales et organisations de la société civile. Et ce, afin de renforcer les efforts nationaux et régionaux visant à prévenir et à combattre les violences basées sur le genre.

Le plan d'action de l'année 2026 englobe un ensemble d'interventions de terrain, culturelles et destinées aux jeunes à travers six gouvernorats, à savoir Le Kef, Jendouba, Sidi Bouzid, Kasserine, Médenine et l'Ariana. Ces actions mobilisent des équipes pluridisciplinaires de l'office et de ses partenaires institutionnels, composées de médecins, de sage-femmes, de psychologues et d'éducateurs spécialisés.

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Les manifestations programmées comprennent l'organisation de concours de débats entre étudiants autour des questions d'égalité et de prévention des violences, ainsi que des tournois sportifs de football réunissant des équipes mixtes de filles et de garçons. L'objectif est de promouvoir les valeurs de parité et de cohésion sociale.

Le dispositif prévoit également la tenue d'ateliers, de rencontres de proximité et de villages de sensibilisation ciblant particulièrement les travailleuses du secteur agricole ainsi que les femmes et les jeunes filles en situation de vulnérabilité. Le dispositif précité tend à informer cette gent féminine de leurs droits, des prestations disponibles et des mécanismes d'accès aux services d'accompagnement et d'orientation.

Le programme intègre en outre des représentations théâtrales et des projections de courts-métrages suivies de discussions interactives sur les différentes formes de violences, leurs répercussions et les moyens d'y remédier, parallèlement à des activités artistiques, des ateliers de dessin et des camps de sensibilisation visant à consolider la culture de l'égalité et le concept de masculinité positive auprès des jeunes.

L'Office a réaffirmé, dans le même communiqué, que la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles constitue une responsabilité sociétale continue qui ne se limite pas à la période de la campagne internationale, mais s'inscrit au coeur de ses programmes permanents de prévention, d'écoute et d'orientation tout au long de l'année, soulignant que les initiatives menées dans ces six gouvernorats s'articulent autour d'une approche nationale globale couvrant l'ensemble de ses représentations régionales à travers le pays.