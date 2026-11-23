Au parc industriel d'Adéane, l'État du Sénégal entend faire de la transformation locale, un levier de transformation. C'est dans ce sens que la construction d'une unité industrielle a été lancée, samedi, pour un investissement de 37 milliards de FCfa.

La Casamance veut désormais transformer ses richesses en emplois plutôt que de les voir quitter la région à l'état brut. À Adéane, dans le département de Ziguinchor, cette ambition prend progressivement forme. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a présidé, vendredi 20 novembre 2026, la cérémonie de pose de la première pierre de l'unité agro-industrielle du groupe Takamoul Food, implantée dans l'Agropole Sud. Une cérémonie qui marque le passage progressif de l'aménagement du site à sa mise en exploitation industrielle, en présence du gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine. Pour le ministre, cette étape met fin à une longue période d'attente. Il a rappelé que le projet avait connu plusieurs années d'arrêt, avec des travaux interrompus pendant quatre à cinq ans.

Aujourd'hui, a-t-il souligné, les avancées enregistrées ouvrent une nouvelle phase, tournée vers la production et la création de richesses, conformément à la vision Sénégal 2050 portée par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

« Après plusieurs années de blocage, l'Agropole Sud entre désormais dans une phase concrète. Il est temps de passer des aménagements à l'action, à la production et à la création d'emplois », a indiqué Serigne Guèye Diop. Les retombées attendues concernent l'emploi. Les cinq premières unités devraient générer plus de 700 emplois directs et plus de 1.000 emplois indirects. À terme, l'ensemble de l'Agropole Sud ambitionne de créer 2.588 emplois directs et 5.000 emplois indirects, au bénéfice notamment des jeunes, des femmes, des producteurs, des pêcheurs, des transporteurs et des petites entreprises locales. Le ministre a particulièrement mis l'accent sur la nécessité de donner à la jeunesse des perspectives professionnelles dans sa région.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Les jeunes doivent construire leur avenir en Casamance, plutôt que de risquer leur vie dans des pirogues de fortune pour rejoindre l'Europe », a-t-il déclaré. Créer de la valeur Pour consolider cette dynamique, le gouvernement entend faire de 2027 une année consacrée au marketing territorial et à la promotion des plateformes industrielles aménagées par l'État. L'objectif est d'attirer davantage d'investisseurs, de technologies et de partenaires commerciaux.

Le ministre a également annoncé la pose de deux autres premières pierres, prévue le 6 décembre prochain, en présence du Premier ministre. En plaidant pour des partenariats public-privé plus efficaces, Serigne Guèye Diop a affiché l'ambition de réduire considérablement les délais de réalisation des parcs industriels, pour les ramener à 12 ou 18 mois, contre cinq à sept ans dans certains projets antérieurs. Au-delà de Takamoul Food, cinq premières unités industrielles sont annoncées pour valoriser les principales ressources agricoles et halieutiques de la Casamance.

Takamoul Fisheries interviendra dans la transformation et la congélation du poisson, avec une capacité annoncée de 250 tonnes. Madaas Somag prévoit, pour sa part, de développer la transformation du manioc, tandis que DST Entreprises et Takamoul Food contribueront à la valorisation de la mangue par le séchage et d'autres procédés de transformation. L'anacarde et les fruits locaux figurent également parmi les filières ciblées.

L'objectif est de réduire les pertes post-récolte, de renforcer les débouchés des producteurs et de mettre fin à la dépendance à la vente des matières premières sans transformation. « La Casamance ne doit plus se contenter de commercialiser ses produits à l'état brut. Nous voulons transformer son potentiel en activités industrielles, en richesses et en emplois à forte valeur ajoutée », a insisté le ministre. Cette ambition s'appuie sur un important effort financier. Selon les chiffres présentés par Serigne Guèye Diop, l'État, avec le concours de la Banque africaine de développement et de la Banque islamique de développement, a mobilisé 17,5 milliards de FCfa pour l'aménagement et la viabilisation du site.