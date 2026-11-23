Préoccupés par les conséquences du blocage budgétaire sur les collectivités territoriales et les populations, plus de 20 maires membres du Parti Kiiray, issus des zones Centre, Est et Sud, ont exprimé, samedi 21 novembre à Kaolack, leur inquiétude. Ils dénoncent une attitude irresponsable des députés de Pastef et réaffirment leur soutien au président de la République.

Le rejet répété du projet de loi de finances rectificative (LFR) inquiète les maires de Kiiray. Réunis à Kaolack, ces élus locaux ont vivement critiqué la posture des députés de Pastef, estimant que le blocage budgétaire risque d'avoir des répercussions sur les collectivités territoriales et les populations.

Cette situation intervient dans un contexte particulièrement sensible pour les zones rurales, avec la fin de l'hivernage et l'ouverture prochaine de la campagne de commercialisation de l'arachide, principale source de revenus de nombreuses familles.

Prenant la parole au nom de ses collègues, Lansana Sano, maire de Djilor, a alerté sur les difficultés auxquelles les producteurs pourraient être confrontés. « Nous sommes à la fin de l'hivernage et bientôt au début de la campagne de commercialisation de l'arachide. Ce contexte n'est pas favorable pour nos parents qui n'ont que leur production », a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour ces élus, les députés ont une responsabilité particulière dans la préservation des intérêts des populations. « Ils ont le devoir de légiférer, de contrôler l'action gouvernementale et de défendre les intérêts du peuple sénégalais, dans le respect des limites et des mécanismes fixés par notre Constitution », a déploré M. Sano.

Au-delà des enjeux budgétaires, les maires ont appelé à davantage de responsabilité face aux urgences économiques et sociales du pays. Ils ont également profité de cette rencontre pour réaffirmer leur fidélité au président de la République et leur engagement à ses côtés, dans un contexte de tensions entre l'Exécutif et l'Assemblée nationale.