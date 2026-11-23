Stérilité définitive, prise de poids systématique, migration des implants ou opposition religieuse : les idées reçues autour des méthodes contraceptives continuent d'alimenter les hésitations et parfois l'abandon. Pour la Direction de la Santé, de la mère et de l'enfant, la lutte contre ces rumeurs passe par une information fiable, un meilleur accompagnement des utilisatrices et un dialogue de proximité.

La contraception ne se heurte pas seulement aux problèmes de disponibilité des produits ou d'accessibilité des services de santé. Elle doit aussi faire face à un adversaire plus difficile à mesurer : les rumeurs. Dans certaines communautés, des informations erronées sur les méthodes contraceptives modernes continuent d'influencer les décisions des femmes et des couples. Parmi les idées les plus répandues figure la crainte d'une stérilité définitive. Certaines femmes redoutent qu'un implant, une injection ou une utilisation prolongée de la pilule les empêche d'avoir des enfants après l'arrêt de la contraception.

Pourtant, la présentation de la Direction de la Santé de la mère et de l'enfant (Dsme) rappelle que les méthodes réversibles n'entraînent généralement pas de stérilité permanente. Le retour de la fertilité peut varier selon la méthode utilisée, avec notamment un délai possible après la dernière injection.

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D'autres inquiétudes concernent les effets indésirables. La prise de poids est parfois présentée comme une conséquence systématique de la contraception. Les implants sont accusés de migrer dans tout le corps, tandis que certaines rumeurs prétendent que les dispositifs intra-utérins peuvent se déplacer jusqu'au coeur ou au cerveau. La Dsme apporte des clarifications : les changements de poids ne sont pas systématiques, les implants restent généralement dans le bras où ils sont insérés et le dispositif intra-utérin est placé dans l'utérus. Une perforation utérine constitue une complication rare. Perceptions Les craintes concernent aussi le cancer, les maladies graves, la baisse du désir sexuel ou encore l'infidélité. À ces perceptions s'ajoutent des arguments socioculturels et religieux, certaines personnes considérant que la contraception serait contraire à toutes les croyances religieuses ou qu'elle signifierait un renoncement définitif à la maternité.

Pour la Dsme, ces affirmations doivent être abordées avec prudence et pédagogie. Les risques et les bénéfices varient selon les méthodes et le profil médical de chaque utilisatrice.

Le choix doit être libre, éclairé et adapté aux besoins de la personne. L'implication du partenaire peut être bénéfique lorsqu'elle est souhaitée par la femme, mais elle ne doit pas devenir une condition qui bloque son accès aux services. Les conséquences des rumeurs sont loin d'être anodines. Elles peuvent conduire au refus d'adopter une méthode moderne, à la non-utilisation des services malgré l'existence d'un besoin, à l'abandon précoce de la contraception ou au recours à des méthodes traditionnelles moins efficaces.

La peur des effets secondaires peut également entamer la confiance envers les prestataires et favoriser les grossesses non désirées ou rapprochées. La réponse passe d'abord par la qualité du conseil médical. Les prestataires doivent expliquer les avantages, les limites et les éventuels effets indésirables de chaque méthode avant son adoption. Ils doivent aussi assurer le suivi des utilisatrices, écouter leurs préoccupations et proposer une prise en charge lorsque des effets secondaires apparaissent.

La Dsme rappelle que certains effets, comme les petits saignements, les nausées, les vertiges, les maux de tête, les tensions mammaires, les changements d'humeur ou l'aménorrhée, peuvent être observés selon les méthodes. En cas d'aggravation ou de persistance, il est recommandé de retourner dans une structure de santé afin d'obtenir un avis adapté et d'envisager, si nécessaire, un changement de méthode. La sensibilisation doit également sortir des structures sanitaires. L'implication des leaders religieux, communautaires et traditionnels, des relais communautaires et des « Bajenu Gox » (marraines de quartier) est présentée comme une piste importante.

Les témoignages positifs d'utilisatrices, recueillis avec leur consentement, peuvent aussi contribuer à déconstruire certaines idées reçues. Pour les responsables sanitaires, lutter contre les rumeurs ne consiste donc pas simplement à démentir des informations fausses. Il s'agit surtout de restaurer la confiance, de garantir un accompagnement de qualité et de permettre à chaque femme de faire un choix éclairé.