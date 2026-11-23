La commune de Cambérène figure parmi les lauréats de la catégorie « Politiques d'inclusion, d'égalité et d'équité » du PELL Afrique 2026, une consécration pour la gouvernance locale sénégalaise.

Doune Pathé Mbengue, maire de Cambérène, compte parmi les maires primés de la catégorie « Politiques d'inclusion, d'égalité et d'équité » du Prix d'Excellence du Leadership Local (PELL).

Une distinction continentale qui place cette collectivité de la banlieue dakaroise parmi les territoires les plus remarqués d'Afrique en matière de gouvernance de proximité. Le rang des lauréats sera dévoilé lors de la cérémonie de remise des prix.

Un prix dédié au leadership local africain qui vise à mettre en lumière les collectivités territoriales et les élus locaux du continent qui se distinguent par la qualité de leurs initiatives et de leur manière de gouverner. Le prix s'organise autour de plusieurs catégories thématiques, dont celle des politiques d'inclusion, d'égalité et d'équité, dans laquelle Cambérène compte parmi les primés.

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Cette distinction salue les politiques publiques et les initiatives locales mises en oeuvre par la municipalité de Cambérène en faveur d'une gouvernance participative, inclusive et équitable envers les citoyens. Autrement dit, elle récompense une manière de conduire l'action municipale qui associe les habitants aux décisions, veille à ne laisser aucun groupe de côté et cherche à garantir à chacun un accès équitable aux services de la commune.

Dans un contexte où les communes sénégalaises sont en première ligne face aux attentes des populations, notamment en matière de services de base, de cohésion sociale et d'accompagnement des publics vulnérables, cette reconnaissance souligne le rôle central que peuvent jouer les collectivités territoriales dans la construction d'une société plus juste.

Au-delà de la distinction, cette reconnaissance s'inscrit dans les enjeux de marketing territorial auxquels sont confrontées les collectivités : faire connaître leurs atouts, soigner leur image et renforcer leur attractivité auprès des habitants, des partenaires et des investisseurs. Dans un contexte où les territoires sont de plus en plus en concurrence pour attirer projets, financements et talents, un label de reconnaissance continentale constitue un argument de crédibilité précieux.

Pour Cambérène, il met en lumière l'action de la commune et lui permet de faire connaître son travail auprès des partenaires et des bailleurs, tout en valorisant auprès des habitants les politiques menées en leur faveur.

Cette récompense met aussi en lumière l'action de gestion de la municipalité. Une distinction de cette nature s'appuie sur des politiques publiques et des initiatives locales évaluées, et rend visible un travail souvent peu connu du grand public : la manière dont la commune organise ses services, associe les citoyens et veille à l'équité dans ses décisions.

En valorisant ces pratiques, la distinction rappelle qu'une commune attractive est d'abord une commune bien gérée, transparente sur ses choix et capable de rendre compte de ses résultats. Elle offre à la municipalité l'occasion de faire connaître ses réalisations, de partager son expérience avec d'autres collectivités et de montrer que la qualité de la gouvernance locale est un facteur de développement à part entière.