Du 16 au 21 novembre 2026, une délégation gouvernementale guinéenne conduite par l'Ambassadeur Kabélé Soumah, Secrétaire général du ministère du Plan et de la Coopération internationale, et comprenant M. Alassane Ba, Représentant résident adjoint du PNUD en Guinée, a séjourné au Sénégal avec l'appui du PNUD. Objectif : tirer profit de l'expérience du PUDC en matière de conception, de financement, de mise en oeuvre et de suivi-évaluation, au bénéfice du programme de développement local en préparation en Guinée.

Le 17 novembre, M. Gade Kounta, Coordonnateur national, a reçu la délégation au siège du PUDC, en présence de Mme Ndèye Fatou Diaw, représentant Mme Catherine Phuong, Représentante résidente par intérim du PNUD. Il a rappelé l'ambition du Programme : « faire en sorte qu'aucun Sénégalais ne soit laissé en marge du développement du fait de son lieu de résidence », soulignant que « le développement de notre continent passe aussi par notre capacité à apprendre les uns des autres ». M. Charles Diatta, responsable de la Cellule Suivi-évaluation et Planification, a ensuite présenté le cadre institutionnel, les volets, le financement et les résultats du PUDC, avant la projection d'une vidéo et des échanges sur le rôle du PNUD.

En un peu plus de dix ans, le PUDC a réalisé plus de 1 090 km de pistes, électrifié plus de 1 170 villages, amélioré l'accès à l'eau potable dans plus de 2 050 villages et déployé plus de 5 800 équipements post-récolte. Ces résultats en font un modèle de réussite qui inspire l'Afrique : le Togo dès 2016, puis la RDC, le Tchad, le Cameroun et la Gambie ont engagé des initiatives similaires ; Madagascar et la Mauritanie ont amorcé des démarches, et le Burundi a envoyé une délégation en janvier 2025. Le Coordonnateur a toutefois précisé que « le PUDC n'a pas vocation à être reproduit de manière uniforme », mais adapté aux réalités de chaque pays. L'après-midi, la délégation a été reçue à Diamniadio par M. Déthié Fall, Ministre des Infrastructures, ministère de tutelle du Programme.

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Les 18 et 19 novembre, dans les départements de Foundiougne et de Fatick, la délégation a visité six sites illustrant l'offre intégrée du PUDC. Car, selon M. Gade Kounta, « la véritable mesure de la réussite d'un programme de développement réside dans les changements qu'il apporte dans la vie quotidienne des populations ». Les visiteurs ont interrogé les bénéficiaires sur leur ciblage, leur participation au choix des interventions, la gestion et l'entretien des ouvrages. M. Djibril Safi Seck, responsable de la Cellule Ingénierie sociale et PUDC Academy, a expliqué comment les communautés sont associées de l'identification des besoins à l'appropriation des ouvrages.

À Kébé Ansou et Keur Bakari Cissé, l'électrification profite à environ 1 765 habitants, mais aussi aux écoles, mosquées, moulins, ateliers et boutiques. À Sokone, une plateforme de transformation agroalimentaire traite jusqu'à 600 tonnes de noix de cajou au profit de 39 GIE de producteurs et de femmes transformatrices. La piste Passy - Thioyène (16,5 km) désenclave 36 villages et plus de 22 000 habitants. Le 19 novembre, après une visite de courtoisie à la Gouvernance de Fatick, la délégation a rencontré à Ouyal Sandé les 98 femmes du groupement Dialki Diék, qui gèrent depuis 2019 leurs équipements post-récolte, ont épargné 738 960 FCFA et acheté sur fonds propres une broyeuse d'arachide. La tournée s'est achevée au poste de santé de Ndiob, inauguré le 8 mai 2026, qui dessert 12 082 personnes dans 23 localités.

Le 20 novembre, la délégation a été reçue au ministère des Finances et du Budget par M. Mor Diouf, Conseiller technique. Les échanges y ont porté sur les mécanismes de financement et le montage des projets. La délégation s'est ensuite rendue à l'Agence nationale de l'Aménagement du Territoire (ANAT), où les discussions ont porté sur l'aménagement du territoire.

Les leçons retenues par la délégation

Un ciblage participatif : les interventions partent des besoins réels, identifiés avec les populations. L'appropriation communautaire, clé de la durabilité : à Ouyal Sandé, l'équipement fonctionne et génère une épargne parce que les bénéficiaires le gèrent eux-mêmes. Une approche intégrée : électricité, pistes, santé et appui économique se renforcent sur un même territoire. L'ingénierie sociale dès la conception : l'accompagnement des communautés commence avant la livraison des ouvrages. Le rôle central de l'État : son engagement et un montage financier solide permettent d'exécuter vite et de changer d'échelle.

Un ancrage territorial fort : l'administration, les élus et les services techniques facilitent la mise en oeuvre et le transfert des ouvrages. Autant de repères pour distinguer ce que la Guinée peut reproduire, adapter ou anticiper dans sa feuille de route. Le PUDC reste à sa disposition pour approfondir ses procédures, outils de ciblage et de suivi, et modèles de conventions.

Le PUDC remercie Son Excellence le Général Mamadi Doumbouya, Président de la République de Guinée, ainsi que le Gouvernement guinéen, qui a porté son choix sur le PUDC pour cette mission d'échanges d'expérience, en témoignage de sa confiance. Il souhaite plein succès à la Guinée dans la mise en oeuvre du programme Simandou 2040.