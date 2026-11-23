Les préparatifs du Gamou de Chérif Cheybany Aïdara Ibn Chérif Oumar Aïdara vont bon train. En prélude à cette grande célébration religieuse, prévue samedi prochain, une journée d'investissement humain a été organisée, ce dimanche, dans la cité religieuse. L'objectif est de renforcer l'assainissement et d'offrir un cadre propre et accueillant aux fidèles.

Cette initiative traduit l'importance de la propreté dans la préparation des grands rassemblements religieux. " Au-delà de l'amélioration du cadre de vie, l'assainissement contribue à préserver la santé des populations, à prévenir les risques sanitaires et à garantir de meilleures conditions d'accueil aux pèlerins" a souligné Ndiaga Guèye, président du comité d'organisation du Gamou annuel de Chérif Oumar Aïdara.

Dans un esprit de solidarité et de responsabilité collective, les participants se sont mobilisés autour des opérations de nettoiement et d'assainissement de la cité. Selon M. Guèye, le Gamou devrait accueillir de nombreux fidèles venus de différents horizons, notamment de l'étranger, pour commémorer la naissance du Prophète Mouhamed (PSL).

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Cette mobilisation citoyenne rappelle que la réussite d'un événement religieux de cette envergure repose également sur l'engagement communautaire et la préservation d'un environnement sain. La cité de Sokone entend ainsi réserver un accueil chaleureux aux nombreux pèlerins attendus pour ce grand rendez-vous de spiritualité et de communion.