Les Lions auront leur réponse dans moins de 24 heures. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a notifié ce lundi aux parties que sa décision sur la finale de la CAN 2025 sera rendue mardi 24 novembre, dans le courant de l'après-midi. Ce sera donc l'épilogue attendu d'un feuilleton juridique de plus de huit mois.

Dans son communiqué, le TAS parle d'une simple « information procédurale » concernant l'appel de la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF). L'instance ne dit rien du fond ni du sens de sa décision. Elle précise que seules les informations diffusées par ses canaux sont officielles, que toute annonce sera publiée sur son site, et qu'elle suspend toute communication avec les médias jusqu'à l'annonce formelle. Il faudra donc se garder des fuites et des rumeurs d'ici là.

De la pelouse de Rabat au tapis vert

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Le 18 janvier, le Sénégal avait battu le Maroc 1-0 après prolongation en finale, grâce à un but de Pape Guèye. La rencontre avait été marquée par la décision des joueurs sénégalais de quitter le terrain pour protester contre un penalty accordé au Maroc. Le 17 mars, le jury d'appel de la CAF a renversé la situation. Se basant sur l'article 84 de son règlement, il a déclaré le Sénégal forfait et homologué la finale sur le score de 3-0 en faveur du Maroc, sacré champion d'Afrique sur tapis vert.

La riposte de Dakar

Après cela, la FSF a saisi le TAS dès le 25 mars. Elle demande l'annulation de la décision de la CAF et que le Sénégal soit déclaré vainqueur de la CAN 2025. Son président, Abdoulaye Fall, avait promis que le Sénégal ne renoncerait pas à défendre une victoire acquise sur le terrain. L'audience s'est tenue à Lausanne le 8 octobre. Le TAS avait ensuite annoncé une décision « fin novembre », date que le communiqué de ce lundi précise enfin.

Aucune heure précise n'a été communiquée, seulement « l'après-midi » de mardi. Les supporters sénégalais, comme les marocains, devront patienter jusqu'à la publication officielle sur le site du TAS. Le verdict, quel qu'il soit, sera définitif sur le plan sportif.