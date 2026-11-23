Les épreuves pratiques de l'examen du baccalauréat sport, à partir de la session 2027, seront adaptées à l'ensemble des catégories de handicap et aux élèves présentant des situations particulières, grâce à un nouveau guide de référence et à des critères d'évaluation spécifiques élaborés par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Un guide détaillant le contenu des épreuves pratiques ainsi que les critères précis de leur évaluation a ainsi été élaboré. Il constituera une référence officielle à partir de la session du baccalauréat 2027.

Cette mesure élargit une première expérience menée lors de la précédente session, qui concernait uniquement les élèves présentant une amputation d'un ou de deux membres.

La généralisation de ce dispositif aux autres catégories de handicap vise à garantir l'égalité des chances et à permettre aux élèves concernés de passer leurs examens dans des conditions respectueuses de leur dignité, tout en bénéficiant d'une notation juste et équitable.

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La session du baccalauréat 2027 connaîtra également une évolution importante sur le plan organisationnel, avec la mise en place d'un système de numérisation couvrant l'ensemble des étapes des épreuves pratiques.

Ce dispositif concernera toutes les procédures administratives et opérationnelles, depuis l'inscription des candidats et le choix des disciplines sportives individuelles jusqu'à la publication des résultats définitifs et l'établissement des statistiques.

Cette transition numérique vise notamment à simplifier les procédures logistiques, à fluidifier le déroulement des épreuves pratiques dans les différents centres d'examen et à réduire les risques d'erreurs humaines lors de la saisie des notes et du traitement des données.

Ces nouveautés ont été présentées lors de la conférence des délégués régionaux de la jeunesse et des sports, tenue lundi sous la supervision du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali.

Une intervention consacrée aux programmes et aux orientations futures de la direction générale de l'éducation physique, de la formation et de la recherche a également mis en lumière les perspectives universitaires et professionnelles offertes par la filière sport, notamment dans les domaines de l'entraînement, de la préparation physique et de la gestion sportive.