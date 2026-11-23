« L'accroissement continu du volume des liquidités en circulation constitue un indicateur macroéconomique négatif et qui nécessite une vigilance accrue afin de préserver les équilibres financiers de l'économie nationale ». C'est ce qu'a indiqué d'emblée Walid Kesraoui chercheur spécialisé dans les relations économiques internationales. Et ce aujourd'hui, lundi 23 novembre 2026 lors de son passage sur les ondes de la radio Jawhara FM.

L'analyste a par ailleurs expliqué qu'une importante masse monétaire circule en dehors des circuits formels. Et ce, dans le cadre des activités liées au commerce parallèle. Il a toutefois rappelé la ferme volonté de l'État d'instaurer une transparence financière intégrale sur l'ensemble des transactions commerciales, sans aucune exception, soulignant l'impératif d'orienter les flux de trésorerie vers les canaux bancaires et les institutions financières agréées.

Cette orientation s'inscrit dans un contexte marqué par une progression notable de la circulation fiduciaire tout au long de l'année 2026, le volume global des billets et des pièces de monnaie en circulation ayant franchi le seuil symbolique des 30 milliards de dinars pour s'établir précisément à 30,040 milliards de dinars à la date du 21 août 2026, selon les statistiques officielles publiées par la Banque centrale de Tunisie.