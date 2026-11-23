La Cour d'appel de Tunis a confirmé le jugement de première instance condamnant Imed Trabelsi, ainsi qu'un ancien membre du conseil municipal de La Goulette, à six ans de prison, assortis de sanctions financières, dans une affaire liée à des soupçons de corruption financière et administrative.

En première instance, la sixième chambre correctionnelle bis, spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis, avait condamné récemment Imed Trabelsi, beau-frère de l'ancien président Zine El Abidine Ben Ali, à cinq ans de prison dans une affaire portant sur des irrégularités financières et des infractions à la législation douanière en vigueur, selon les éléments du dossier et les investigations.

Par ailleurs, la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le même tribunal avait récemment prononcé plusieurs peines à l'encontre d'Imed Trabelsi, totalisant dix ans de prison, dans le cadre de trois affaires liées notamment au détournement de fonds publics et à des dépassements administratifs et financiers.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans l'une de ces affaires, la juridiction l'avait condamné à huit ans de prison et à une amende de trois millions de dinars pour avoir, selon les accusations retenues, procuré à un fonctionnaire public ou assimilé un avantage indu, au détriment de l'administration.