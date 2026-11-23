Le développement touristique, le soutien au secteur de l'élevage et l'amélioration des infrastructures de santé figurent parmi les principales décisions prises par le Conseil exécutif de Rodrigues, réuni le vendredi 20 novembre sous la présidence du chef commissaire, Franceau Grandcourt. Plusieurs projets ont été abordés, dont la construction d'un nouveau marché à La Ferme, l'approvisionnement des éleveurs en aliments pour animaux et la mise en service de nouvelles infrastructures médicales.

Parmi les décisions annoncées figure l'approbation de principe de la construction d'un nouveau marché à La Ferme. Ce projet, placé sous la responsabilité de la Commission des infrastructures publiques, vise à offrir des installations adaptées aux commerçants et aux planteurs, tout en améliorant les services proposés au public. Le secteur agricole fait également l'objet d'une attention particulière. La Commission de l'agriculture engagera les démarches nécessaires pour l'acquisition d'aliments destinés aux éleveurs répondant aux critères d'éligibilité. Cette mesure intervient alors que les conditions climatiques pèsent sur les activités d'élevage et les moyens de subsistance des populations rurales.

En parallèle, des mesures de précaution renforcées seront mises en oeuvre contre la fièvre aphteuse, face aux menaces régionales émergentes. L'objectif est de préserver le statut de Rodrigues comme territoire exempt de cette maladie, tout en protégeant le cheptel, la sécurité alimentaire et les activités économiques liées à l'élevage.

Sur le plan sanitaire, deux annonces retiennent l'attention. La nouvelle unité de physiothérapie au Dr Christopher Prudence Area Health Centre de La Ferme sera inaugurée demain, mardi 24 novembre, à 10 heures. Par ailleurs, la nouvelle unité cardiaque de l'hôpital Queen Elizabeth devrait devenir opérationnelle à compter du 1er décembre.

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Le développement économique figure aussi à l'agenda du Conseil exécutif. Le bureau du chef commissaire procédera à l'allocation de terrains à certains demandeurs pour des projets commerciaux et industriels liés aux activités touristiques à Anse-Ally. La poursuite du traitement de plusieurs projets commerciaux et industriels sur des terrains de l'État et des propriétés privées a également été approuvée.

Autre décision : la signature d'un protocole d'accord entre l'Assemblée régionale de Rodrigues et la Mauritius Digital Promotion Agency, en vue de l'installation d'un bureau de cette agence dans l'île. Cette initiative permettra de renforcer la présence de cette structure à Rodrigues, sans que les modalités précises de son fonctionnement aient été détaillées.

Enfin, le Conseil a pris note de l'avancement du nouveau cimetière de Baie-Diamant, dont les travaux approchent de leur achèvement. Une cérémonie de bénédiction sera organisée avant son ouverture, après consultation des représentants des différentes communautés religieuses.