Si vous avez assisté au match de Divali Cup de l'année dernière à Camp-de-Masque-Pavé, à l'initiative de Riverside FC, vous ne pouvez pas rater l'affiche de cette année qui opposera cette fois Riverside FC aux Muslim Scouts, le dimanche 29 novembre. Avec la présence d'un invité de marque : l'ex-légende du Cadets Club, Veda Ballaghee.

Sanjaye Gokool, qui gère le comité d'organisation, veut toujours placer la barre plus haut. «Le succès de l'édition de l'année dernière nous a donné envie de recommencer et de voir plus grand. On est très heureux d'avoir Veda Ballaghee à nos côtés pour ce match. Il ne pourra pas jouer, mais il sera notre invité d'honneur pour l'occasion ! Je suis sûr que les fans se déplaceront pour venir nous voir. J'invite aussi les fans des Muslims Scouts à venir en foule pour cette grande fête du football !»

L'équipe des Muslim Scouts devrait aligner la compo suivante : Mamade Anwar Elahee, Mamade Beebeejaun, Bahim Emrith, Mahmaud Hossen, Reshad Mungly, Reshad Mohun, Saleem Moosa, Fawzi Jaunbaccus et Saoud Lallmohamed. Avis aux fans de l'âge d'or du football mauricien. «La direction de Riverside FC remercie l'honorable Avinash Ramtohul et Reza Saumtally pour leur soutien sans faille pour cet événement qui, je l'espère, fera plaisir aux habitants de Camp-de-Masque-Pavé et aux amateurs de foot en général», conclut Sanjaye Gokool.