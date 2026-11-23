Quels enjeux, quelles opportunités et quelles perspectives pour les relations économiques entre l'Afrique et les États-Unis ? À l'approche de l'U.S.-Africa Business Summit, durant sa tenue et au-delà, l'express donne la parole à des personnalités et à des acteurs clés pour décrypter les défis du partenariat entre l'Afrique et les États-Unis et les perspectives qu'il ouvre, notamment pour Maurice.

Maurice s'apprête à accueillir l'un des plus grands rendez-vous économiques entre les États-Unis et l'Afrique. Qu'est-ce que ce sommet peut réellement changer pour notre économie ?

Ce sommet représente une occasion exceptionnelle de donner une nouvelle impulsion à notre économie. Pendant quatre jours, Maurice sera au centre des discussions commerciales et des investissements entre les États-Unis et l'Afrique. Lors de la précédente édition, à Luanda, plus de 4 milliards de dollars d'accords et d'engagements d'investissement ont été annoncés. Cela montre le potentiel d'un tel rendez-vous, mais le véritable enjeu est de transformer ces annonces en projets réalisés.

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Pour Maurice, l'enjeu est d'attirer des investissements productifs, de développer des entreprises conjointes, de faciliter les transferts de technologies et d'intégrer nos industriels et nos PME aux chaînes de valeur régionales et internationales. Je veux que nos partenaires américains nous considèrent comme un partenaire économique à part entière, et non comme un pays qui sollicite une faveur ou une assistance. Notre positionnement doit reposer sur ce que nous pouvons construire ensemble, à Maurice et en Afrique.

Mais je tiens à être clair : notre objectif n'est pas simplement d'organiser un sommet prestigieux. Nous voulons des partenariats durables, des entreprises qui se développent et des emplois qualifiés qui se créent. C'est à ces résultats que nous jugerons le succès du sommet.

Vous avez été à l'origine de la proposition d'accueillir ce sommet à Maurice. Pourquoi avoir pris cette initiative ?

Lors du sommet de Luanda, en 2025, j'ai proposé, sur instruction du Premier ministre, que Maurice accueille l'édition suivante. Ce choix était stratégique. Il s'agissait de placer notre pays au coeur du dialogue économique entre les États-Unis et l'Afrique, mais aussi de faire entendre une voix mauricienne ambitieuse sur l'investissement, le commerce et l'industrialisation du continent.

Cette démarche s'inscrit dans une volonté plus large : redonner à Maurice toute sa place en Afrique. Nous avons des liens historiques avec le continent, mais nous devons les traduire davantage en échanges commerciaux, en investissements et en projets industriels. Nous ne pouvons pas nous présenter comme une porte d'entrée vers l'Afrique si nous n'investissons pas nous-mêmes dans des relations économiques plus profondes avec nos partenaires africains.

Depuis novembre 2024, nous voulons donner un nouvel élan à notre diplomatie économique. Pour nos entreprises, cela signifie des débouchés concrets, des partenaires commerciaux et des possibilités d'implantation dans les chaînes de valeur régionales. Le continent africain doit devenir un espace de coproduction et de développement partagé, et pas uniquement un marché à prospecter.

Nous disposons d'atouts importants : notre stabilité, notre cadre juridique, notre secteur financier, nos compétences et nos liens avec plusieurs marchés africains. Mais ces atouts doivent servir l'économie réelle. Notre ambition est de relier le financement, l'investissement et la production, afin que Maurice contribue davantage à la transformation industrielle et aux exportations régionales.

C'est dans cette perspective que nous avons travaillé avec nos partenaires, notamment le Corporate Council on Africa, pour faire de ce sommet une réalité. Il appartient désormais aux entreprises et aux institutions de transformer cette plateforme de dialogue en relations économiques suivies.

Les grands groupes américains seront présents. Mais une entreprise mauricienne a-t-elle réellement une chance de décrocher un contrat face à ces multinationales ?

Oui, à condition d'être préparée. J'ai adressé un message clair aux entrepreneurs : ne venez pas les mains vides. Venez avec des projets concrets, structurés et financièrement crédibles. Les groupes américains ne recherchent pas uniquement de grands partenaires. Ils ont aussi besoin de fournisseurs fiables, de sous-traitants spécialisés et d'entreprises capables de respecter des normes exigeantes, des délais et des volumes de production.

Une entreprise n'a pas nécessairement besoin d'exporter directement vers les États-Unis. Elle peut intégrer une chaîne de production régionale, fournir un industriel exportateur ou apporter un service spécialisé. Le Trans-Atlantic Cotton Partnership (TACP), annoncé avec la participation de Maurice, du Kenya et du Lesotho, illustre cette logique. J'ai personnellement participé à son lancement. En reliant l'approvisionnement en coton, la transformation textile et la confection, ce partenariat peut ouvrir des possibilités à nos entreprises dans la finition, l'emballage, la logistique, la traçabilité et d'autres activités de sous-traitance. Ce sont des perspectives à concrétiser, non des commandes déjà garanties.

Nous accompagnons cette montée en capacité à travers En Route vers Made in Moris, En Route vers l'International et GO-EXPORT pour les coopératives. Mais l'enjeu va plus loin : il faut préparer les entreprises mauriciennes à répondre aux appels d'offres, à satisfaire les exigences des donneurs d'ordre et à nouer des partenariats industriels durables.

On annonce souvent des milliards de dollars d'accords lors de ces conférences. Comment garantir que Maurice en récoltera réellement les fruits ?

Il faut distinguer les annonces des investissements effectivement réalisés. Une lettre d'intention n'est ni un financement débloqué, ni une usine construite. Le travail le plus important commencera souvent après le 9 décembre.

Nous devrons identifier les projets crédibles, désigner des interlocuteurs, lever les obstacles administratifs et assurer un suivi avec les institutions concernées. Il faudra notamment traduire les rencontres en propositions d'investissement, en partenariats industriels, en contrats et en calendriers de réalisation. Les entreprises mauriciennes devront elles aussi être accompagnées dans leurs négociations et leur accès aux marchés.

Je préfère quelques projets solides, créateurs d'emplois et de valeur ajoutée, à une longue liste d'annonces sans lendemain. Nous devons raisonner en investissements réalisés, en capacités de production créées et en exportations supplémentaires. La réussite du sommet se mesurera dans la durée, bien après la dernière cérémonie.

L'«African Growth and Opportunity Act» (AGOA) a été prolongée jusqu'en 2028. Est-ce suffisant pour rassurer nos exportateurs, notamment ceux du secteur textile ?

C'est une avancée importante, obtenue dans un contexte d'incertitude qui inquiétait nos exportateurs et leurs clients américains. Avec mon collègue des Affaires étrangères, Ritish Ramful, nous avons porté à Washington un message constant : Maurice veut une relation commerciale plus prévisible et plus ambitieuse avec les États-Unis. Nos échanges avec les autorités et les acteurs économiques américains s'inscrivent dans cette démarche.

L'extension de l'AGOA jusqu'au 31 décembre 2028 apporte une visibilité bienvenue à notre industrie textile et à nos autres exportateurs éligibles. Mais deux années de visibilité supplémentaire ne suffisent pas pour décider d'investissements industriels qui se raisonnent sur dix ou quinze ans. Nous devons aussi éviter qu'une dépendance excessive à une préférence commerciale ne fragilise nos entreprises au prochain changement de politique américaine.

Notre priorité de long terme est donc de travailler à un accord commercial bilatéral équilibré et mutuellement bénéfique avec les États-Unis. Il offrirait, sous réserve de négociation, un cadre plus stable aux investisseurs et aux exportateurs. Parallèlement, nous devons améliorer notre productivité, monter en gamme et diversifier nos marchés. L'AGOA est un instrument utile. Notre stratégie industrielle ne peut pas se limiter à attendre sa prochaine reconduction.

La contribution du secteur manufacturier au PIB est tombée autour de 13 %. Comment comptezvous relancer une industrie confrontée à des coûts de production élevés et à une concurrence féroce ?

Nous ne pouvons pas ignorer ce recul. L'insularité, les coûts du fret et de l'énergie, la dépendance aux intrants importés ainsi que les difficultés de recrutement pèsent sur nos industriels. Nous ne gagnerons pas une guerre des bas salaires ou des faibles coûts face à des pays beaucoup plus grands. Notre réponse doit être la productivité, la qualité, l'automatisation et la création de valeur ajoutée.

Avec l'appui de l'United Nations Industrial Development Organization, nous préparons un plan stratégique de transformation industrielle. Le projet d'Industry Bill doit moderniser le cadre législatif et soutenir une agence dédiée au développement industriel et à la promotion des exportations. Le programme Lean Manufacturing and Industrial Engineering aide déjà les entreprises à réduire les gaspillages et à améliorer leurs procédés. Nous voulons accélérer l'adoption de la robotique, de l'intelligence artificielle, de la production propre et des technologies avancées.

Notre ambition est de porter, à terme, la contribution du secteur manufacturier vers 18 à 20 % de l'économie. Il faudra moderniser les filières existantes, développer des activités à plus forte intensité technologique, renforcer la transformation agroalimentaire et soutenir la substitution compétitive aux importations. Nous voulons une industrie capable d'exporter davantage, de s'intégrer aux chaînes de valeur africaines et de créer des emplois plus qualifiés. Ce chantier exige des investissements et des résultats mesurables, pas seulement de nouveaux textes.

Malgré les initiatives annoncées, beaucoup de PME se plaignent toujours des difficultés d'accès au financement et des lourdeurs administratives. Que leur répondez-vous ?

Ces préoccupations sont légitimes. Les entrepreneurs nous parlent du coût du financement, de procédures trop complexes, du manque de compétences et d'une concurrence parfois difficile.

Mais nous préparons un nouveau Small and Medium Enterprises Bill afin de moderniser les définitions, les dispositifs de soutien et l'environnement des entreprises, en intégrant aussi les besoins des start-up. SME Mauritius poursuit ses actions d'accompagnement, et le Budget 2026-2027 prévoit un incubateur consacré à l'entrepreneuriat féminin. Mais l'essentiel est de mieux connecter financement, formation, technologie et accès aux marchés. Une microentreprise qui démarre ne doit pas recevoir la même réponse qu'une PME qui veut automatiser une ligne de production ou exporter.

Notre responsabilité est de simplifier le parcours de l'entrepreneur, de l'orienter vers les mécanismes appropriés et de mieux coordonner les organismes publics. Je souhaite également que notre future stratégie PME distingue clairement la création d'entreprise, la croissance, la transmission et l'internationalisation. Les entreprises attendent des décisions applicables, des procédures plus rapides et des interlocuteurs responsables. Elles ont raison.

Après le sommet, quel message souhaitez-vous adresser aux Mauriciens qui attendent surtout des emplois, une économie plus forte et de meilleures perspectives ?

Je comprends cette attente. Une conférence internationale n'a de sens pour une famille mauricienne que si elle finit par créer des emplois, améliorer les perspectives de revenus et ouvrir de nouveaux horizons aux jeunes.

Nous voulons remettre la production et l'entreprise au coeur de notre économie, sans opposer industrie et services. Il faut des usines modernisées, des PME qui grandissent, des coopératives qui trouvent de nouveaux débouchés et des investisseurs qui s'engagent dans la durée. Notre ambition est de doubler progressivement la capacité d'exportation de nos biens, d'accroître la valeur ajoutée locale et de mieux relier Maurice aux chaînes de valeur régionales. Le sommet peut accélérer cette orientation, mais il ne saurait s'y substituer.

Je veux que les Mauriciens puissent juger notre action à des résultats simples : des entreprises qui investissent, des produits mauriciens présents sur de nouveaux marchés, des emplois qualifiés et des opportunités réelles pour nos jeunes. Nous devons passer d'une économie qui attend les occasions à une économie qui les construit avec ses partenaires. Voilà le cap que nous nous sommes fixé.